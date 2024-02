En las últimas horas, la ex esposa de Exequiel Palacios estuvo en boca de todos debido a que hizo una denuncia contra el jugador del Bayer Leverkusen. En vivo por Socios del Espectáculo, en Canal 13, Yésica Frías acusó que el Tucu aún debe pagar lo que acordaron al divorciarse, en donde pidió que termine de abonar el departamento en el que ella vive.

Incluso, la influencer reveló que si no lo hacía, estaba dispuesta a vender varias de las pertenencias de Palacios para solventar las deudas, en donde estaba incluida la medala que el ex River ganó en el Mundial de Qatar, así como también la camiseta que utilizó en aquella Copa del Mundo.

Luego de estas recientes amenazas de parte de Frías, en donde además declaró que a Palacios “no le conviene el hecho de que hable” y cuente las intimidades de lo que pasó entre ellos y las “cosas que sabe de la Selección“, la propia ex pareja mostró en sus redes sociales que finalmente vendió los recuerdos de valor del Tucu, tal como había lanzado a modo de aviso horas atrás.

En su cuenta de Instagram a altas horas de la noche, Yésica Frías se mostró con el comprador de la camiseta de Palacios, en donde posteó una foto con un mensaje que decía “una cuota menos“, dando por confirmada la venta. Luego, también publicó mediante una historia en la misma red social al mismo comprador como el poseedor de la medalla de campeón del ex River.

El comprador también escribió en Instagram tras la compra y se mostró contento de ayudar a Frías, a quien la mencionó con cariño. “Con el amigo @alexistroncoso95 y @yesifrias, gracias por la atención amiga, ojalá sirva la venta“, redactó el usuario. Además, añadió en otra imagen: “Gracias por la yapa“, en alusión a la medalla de campeón del mundo que pertenecía a Palacios. “Gracias a vos amigo“, soltó en devolución Yésica Frías.

Así, tal como confirmó la influencer, la medalla y la camiseta de campeón del mundo de Exequiel Palacios fue vendida. Una situación realmente insólita.

Las premonitorias frases de Frías antes de vender la medalla de Palacios

En Socios del Espectáculo, Frías soltó: “(Palacios) Me dijo que no iba a terminar de pagar el departamento porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”. “Ni siquiera le estoy pidiendo los bienes gananciales que me corresponden por la ley alemana”, agregó.

Luego, fue más allá: “Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. Voy a subastar todo para pagar mi casa“.

“Creo que el hecho de que hable y cuente las intimidades de lo que pasó entre nosotros, de la familia, y las cosas que yo sé que me contó de la Selección, no le conviene”, declaró Frias, que de momento prefirió guardarse esa información. Aún así, en el pasado ya ha contado que el plantel tuvo una fiesta clandestina.

“A él le conviene que yo me calle la boca, no que hable. Hubiese sido más fácil que me dé el divorcio cuando se lo pedí”, completó al respecto del tema que ahora alarma a todo el plantel del seleccionado argentino y no sólo a Palacios.