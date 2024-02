Yésica Frías, la ex pareja de Exequiel Palacios, volvió a estar en el foco de las noticias, ya que luego de confesar que el futbolista le fue infiel cuando estaban juntos, ahora confirmó que unos años atrás algunos jugadores de la Selección Argentina realizaron una fiesta clandestina.

La misma, según los dichos de Frías en El Lado B, fue en Puerto Madero luego de la obtención de la Copa América de Brasil 2021, momento en el que los jugadores se encontraban de vacaciones para después reincorporarse a los entrenamientos y comenzar la pretemporada de sus respectivos equipos.

“Después que salió lo de la separación, me escribe una chica para contarme que en 2021, cuando estaban en pandemia, en agosto en un partido de la Selección, tres jugadores hicieron una fiesta en Puerto Madero, y entre ellos estaba mi ex”, comenzó hablando al respecto.

Siguiendo por la misma línea agregó con mayores detalles: “Esta chica, dice que la novia de uno con las amigas le pegaron. Es lo que ella me dice, me mostró fotos de ella toda lastimada, dice que hay una denuncia de por medio, pero como que todo queda en la nada”.

Y para cerrar, comentó: “Yo no sé si es verdad o mentira, que la fiesta se hizo, se hizo. Que las fotos están, están. Si tengo certeza de que la fiesta se hizo porque lo hablé con la mujer de otro jugador. Estas fiestas se hacen cuando el entrenador les da el día libre, en dos segundos te arman todo”.

Un dato para tener en cuenta, es que esta fiesta no podría haberse dado en agosto del 2021, tal como lo dice Frías, ya que afirma que fue luego de un partido de la Selección Argentina, pero en ese mes los dirigidos por Scaloni no disputaron ningún encuentro.

El motivo que llevó a Yésica Frías a separarse de Exequiel Palacios

En medio de una entrevista con Intrusos, Yésica Frías contó con lujo de detalles cuáles fueron los motivos que la llevaron a romper su relación con Exequiel Palacios, donde puntualizó en la familia del mediocampista argentino: “Yo me termino separando cuando el padre de él, en mayo, me quiere pegar. Él se puso en medio y cuando ellos se van los dos nos quedamos llorando y le dije ‘no es vida, ni para vos, ni para mí’”, esbozó. Y añadió: “En agosto vengo a Argentina para hacerme la visa y me entero de que estoy embarazada. Un día siento un dolor y la llamo a mi mamá, ‘lo perdí, lo perdí’. Él tenía un mundial adelante, entones yo no quería que él se absorba lo que a mí me estaba pasando”.

Mientras buscaba poder reponerse del aborto involuntario, la influencer también destacó que el futbolista surgido de las inferiores de River modificó su personalidad luego de la gesta en Qatar 2022: “Sentí que se le subieron los humos del campeón. Él me dijo ‘yo te amo, pero quiero estar solo’”. Y al poco tiempo, descubrió que el Tucu la engañaba.