Después de lo que fue la obtención del Mundial de Qatar, donde la Selección Argentina hizo emocionar a toda una nación, comenzaron a conocerse diferentes problemas de pareja. Y después de mucho tiempo en silencio, se conoció lo que ocurrió con uno de los futbolistas y su esposa, quien le solicitó el divorcio.

No, no estamos hablando de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. En este caso, quien sorprendió a todo el mundo fue Yésica Frías, la ex pareja de Exequiel Palacios, actual mediocampista de Bayer Leverkusen, quien desde la familia del tucumano fue considerada “una interesada por la plata, una put*“, según indicó en Intrusos.

“Yo lo conozco en 2018 por un amigo que tenemos en común, nos vimos en un boliche y no nos separamos más”, confesó a la hora de contar cómo inició la historia de amor con el ex River, quien en aquel entonces todavía lucía la camiseta rojiblanca. Cuando fue transferido al fútbol alemán, él le ofreció mudarse, pero la respuesta de Frías fue negativa porque “en ese momento tenía 26 años y toda una vida en Argentina. Tenía que renunciar a todo”. Pese a ello, la joven reveló que “en octubre del 2019 me dice, no me lo pregunta, ‘nos vamos’. A Alemania. Yo me subí al avión llorando“.

En la extensa charla con la periodista Marcela Tauro, también se animó a denunciar públicamente el maltrato que recibió por parte de la familia de Palacios: “Es como que me querían limpiar. Y yo estaba muy mal porque estaba encerrada todo el día, con la novia del hermano no me llevaba. La mamá vino un día y me insultó, me dijo que quería separarlo de la familia“. Y luego de contraer matrimonio, todo empeoró.

“Los papás le dijeron de todo, que yo era una interesada por la plata, una puta. Ellos querían que firme una separación de bienes. Exequiel no me salvó del hambre, su profesión me dio lujos, pero también pagás por los lujos”, aseguró Yésica Frías, quien terminó firmando el acuerdo. Y como si fuese poco, dentro de todo el calvario que tuvo que transitar, cuando comenzó a hacerse cargo de las cuentas de Palacios, habría descubierto que los padres le robaban dinero . Tras la boda, el Tucu le quitó el poder económico a su madre, pero su ex esposa aseguró que no pareció afectarlos: “Hubo un mes que no les pasó plata y la mamá se compró una casa”, completó. Durísimo.

El motivo que llevó a Yésica Frías a separarse de Exequiel Palacios

En medio de la misma entrevista, Yésica Frías contó con lujo de detalles cuáles fueron los motivos que la llevaron a romper su relación con Exequiel Palacios, donde puntualizó en la familia del mediocampista argentino: “Yo me termino separando cuando el padre de él, en mayo, me quiere pegar. Él se puso en medio y cuando ellos se van los dos nos quedamos llorando y le dije ‘no es vida, ni para vos, ni para mí'”, esbozó. Y añadió: “En agosto vengo a Argentina para hacerme la visa y me entero de que estoy embarazada. Un día siento un dolor y la llamo a mi mamá, ‘lo perdí, lo perdí’. Él tenía un mundial adelante, entones yo no quería que él se absorba lo que a mí me estaba pasando”.

Mientras buscaba poder reponerse del aborto involuntario, la influencer también destacó que el futbolista surgido de las inferiores de River modificó su personalidad luego de la gesta en Qatar 2022: “Sentí que se le subieron los humos del campeón. Él me dijo ‘yo te amo, pero quiero estar solo'”. Y al poco tiempo, descubrió que el Tucu la engañaba.

El relato de Frías finalizó con una frase letal, donde describió cómo se siente en la actualidad después de todo lo que le tocó vivir junto al mediocampista de Bayer Leverkusen. “No lo odio, lo quise muchísimo, pero yo ese amor que tenía por él se fue porque me decepcionó como persona“, indicó.