La polémica nueva boda de Hulk: se separó de la madre de sus hijos y se casó con su sobrina

Una vez más, Hulk volvió a estar entre los protagonistas del fútbol sudamericano a lo largo del 2024. El experimentado jugador brasileño alcanzó la final de la Copa Libertadores con Atlético Mineiro y se quedó en las puertas de su primer título continental al caer ante Botafogo en el Más Monumental.

A los 38 años, el delantero continúa siendo uno de los líderes del combinado galo y los hinchas de River lo recuerdan por haber sido figura en la victoria de su equipo ante los de Marcelo Gallardo en una de las semifinales de este año.

Tras aquella gran actuación en la Libertadores, Hulk volvió a ser noticia, aunque esta vez fuera de la cancha. A través de sus redes sociales, el futbolista brasileño compartió imágenes de lo que fue su casamiento por iglesia con Camila Sousa, con quién formó una pareja controversial desde hace años.

Lo cierto es que ya estaban casados por lo civil y este fin de semana presentaron su amor ante Dios a poco más de 5 años de su unión legal. En Brasil aún levantan polémica porque ella es la sobrina de la exesposa y madre de los primeros hijos de Hulk.

“Ante Dios y las promesas de nuestro amor, nos unimos en un solo corazón, comenzando juntos nuestra eternidad. Te amo”, escribió el exjugador de Zenit, Porto y Shanghái SIPG en su cuenta de Instagram.

La polémica de Hulk y su exesposa

En 2019, el futbolista cortó 12 años de relación Iran Angelo, con quién tuvo tres hijos y lo acompañó en diferentes países alrededor del planeta. Apenas tres meses más tarde, confirmó su relación con Camila Sousa, sobrina de su exesposa, por lo que la polémica estalló.

“Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tenés dinero, pero amor, cariño, atención, respeto… todo”, explotó Angelo al momento de conocer la noticia.

Y siguió: “Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida. Si me equivoqué, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”.

Lejos de calmar las aguas, Hulk explicó posteriormente en un vivo de Instagram sobre su primer matrimonio: “Ella sabe muy bien cuándo la conocí y dónde trabajaba, lo que hizo. No voy a entrar en detalles por mis hijos (…) Empezamos a salir y en menos de un mes quedó embarazada, y yo dije ‘no hay problema, me hago cargo’. Mi matrimonio no fue por amor, por pasión, nada… Fue un accidente y yo como hombre asumí el control”.