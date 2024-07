El fútbol es el deporte más imprevisible de todos, pero lo que ocurrió en la Copa América 2024 entre Colombia y Uruguay ya lo había anticipado Emilio González Moreira, humorista, profesional de la comunicación y autor del video más viral en redes sociales desde la eliminación de la Celeste hablando sobre Marcelo Bielsa y su manera de dirigir.

“Para mí falta que Bielsa se mande su ‘bielseada’. Ojo, uruguayos, que todavía no pasó”, advirtió el streamer de 44 años en el clip que recorrió todos los grupos de amigos de WhatsApp durante las últimas horas. Dicho y hecho, entre cambios y decisiones sobre la marcha durante el cruce contra la Tricolor, el Loco quedó entre los apuntados por la caída de los charrúas en semifinales.

“Podemos decir que hubo una ‘bielseada’, pero es su manera de accionar”, le dijo Emilio a BOLAVIP. Eso sí, lejos estuvo su video viral de hacer una crítica: “A mí me parece un gran técnico, eh, que no se malinterprete. Yo hice un sketch humorístico avisando que ‘miren que están todos emocionados y en algún momento puede hacer algo así”.

Curiosamente, la red social en donde más apareció el clip es la que Emilio menos usa. “Se viralizó mucho en Twitter por otras cuentas que movieron el video, hay gente que no sabe ni quién soy. Estos clips son moda, pero yo vengo con un trabajo desde hace mucho tiempo, principalmente con el tema de los videojuegos y el fútbol, que es algo más masivo”.

“Yo miro fútbol desde los 7 años y hoy tengo 44. Uno se dedica a lo que puede, pero no me pongo en rol de Nostradamus ni nada de eso. Yo lo que soy monologuista, entonces a la hora de la comunicación también existe la profesionalidad en cada ámbito. Ahí creo que puedo tener alguna ventaja. Siento que la gente está valorando ese conocimiento”.

“Yo soy hijo de uruguayos“, reveló. “Me llegó a escribir hasta mi tío, son todos uruguayos en mi familia salvo mi hija y mi hermana. Todo fue hablando con conocimiento de causa, ja. De uruguayos, de fútbol, de videojuegos…”.

Bielsa y los cambios, 22 años después

Sobre el partido, analizó: “Creo que Uruguay tenía pocos jugadores y se le complicó el partido. Bielsa termina usando un 3-4-3 y creo que es para hacer un video largo explicando eso. Después, sacar a un jugador que metió, no lo hace nadie. El Loco ya lo había hecho con (Andrés) Guglielminpietro y lo vuelve a hacer justo ahora. Eso me favoreció, me tiró un centro. Después, se podía perder ese partido con Colombia y Argentina el domingo también. Espero que no, pero técnicamente podemos perder.

“Yo recuerdo pedir por favor en el momento que saca a (Gabriel) Batistuta para poner a (Hernán) Crespo ¡contra Suecia! y terminó haciendo un gol instantáneo, entonces había que ver qué tan curado estaba eso 20 años después. Tampoco sé si la eliminación de Uruguay fue la culpa de Bielsa, incluso mucha gente también criticó a Darwin Núñez”.

Emilio no esconde su fanatismo por River, pasión que también comparte con Atlanta. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el Loco sonó para reemplazarlo. ¿Iba a encajar con la filosofía del club si asumía el desafío de suceder al Muñeco? El humorista no dudó.

“Teniendo en cuenta la política de River, tratándose de un técnico que siempre tiene la intención de atacar, creo que no habría problemas. Habría que retocar cuestiones como la línea de 3, pero no es un DT que no pueda estar en River como por ejemplo Alfaro, que no tiene la intención de atacar y quiere cuidar el resultado. Al Loco ya le fue bien en Newell’s y Vélez”.

El escenario ideal tras la final de la Copa América

Pensando en la definición del domingo entre el equipo de Scaloni y el de Lorenzo, Emilio fue más allá y puso la cabeza en la Finalissima. “Yo creo que Argentina va a jugar con el plus de que va a ser el último partido de Ángel Di María y además vamos a conocer el resultado entre España e Inglaterra. Yo aspiro a que gane Inglaterra y jugar la Finalissima, partido que podría marcar el retiro de Leo Messi si es que decide no jugar el Mundial de 2026″. Este combo podría ser letal para los Cafeteros. “Va a ser difícil que Colombia pueda pelear contra todo eso”, vaticinó.

Humor, fútbol, conocimiento, todos ingredientes necesarios para ganarse la confianza y los aplausos del público joven, sobre todo bajo la exigencia de Twitter. Como se dice popularmente, Emilio la vio.