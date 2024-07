Siempre falla en las situaciones límite y esta vez no fue la excepción. Uruguay llegó con un equipazo a la Copa América y se fue tristemente contra Colombia

La historia se repite, Bielsa es el sabio que no gana

Marcelo Bielsa, el sabio que no gana. El estratega al que le cuesta muchísimo ganar.

Si vamos a su carrera, desde el ’98 campeón con Vélez a 2024, tiene un título: Juegos Olímpicos 2004, y un ascenso de la B de Inglaterra.

Obviamente que hay técnicos que por ahí no salen campeones nunca en su vida, pero para Marcelo Bielsa, un DT que ponen a la altura de Pep Guardiola, Carlo Ancelotti o Jürgen Klopp, es demasiado. Bielsa es un sabio, no hay dudas, es de los que mejor ve el fútbol y más sabe, pero no sale campeón.

Hoy podrían poner mi columna previa a la Copa América en donde dije que en las situaciones límites, los equipo de Bielsa fallan. Y en semis volvió a fallar. Falló Darwin Núñez, con sus chances desperdiciadas. Falló Bielsa al poner tarde a Luis Suárez que apenas entró pegó una pelota en el palo. Seguimos, Marcelo más de 20 después con la historia del doble 9 como con Gabriel Batistuta y Hernán Crespo en 2002.

Para cerrar, Uruguay llegó con un equipazo para ser campeón y se va tristemente eliminado con Colombia, con algunas bajas por lesión y otra vez en semifinales. Otra vez se repite la historia: Bielsa no puede ser campeón.