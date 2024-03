Apenas horas después de confirmar su separación de la periodista Daniela Ballester en sus redes sociales, Daniel Osvaldo volvió a enviar un mensaje desde su Instagram, pero esta vez con un tema mucho más sensible, fuerte y profundo. El ex futbolista de Boca, Southampton e Inter de Milán entre tantos otros se quebró y, mediante un video, pidió ayuda a todos aquellos que lo vean porque -según sus propias palabras- “está en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos“.

El delantero devenido en cantante de rock confirmó desesperadamente que necesita ayuda y apoyo porque padece depresión, falta de autoestima y, por consecuencia, cayó en la adicción al alcohol y las drogas. En el video filmado, en el que Osvaldo llegó a mostrarse llorando, se vio un claro pedido de ayuda y una exteriorización de lo que le está sucediendo en su cotidianeidad. Solidarizándose con él, y mostrando signos de apoyo para salir adelante, fueron varios los que ya hicieron pública su compañía.

Los futbolistas que apoyaron públicamente a Daniel Osvaldo

Los primeros en salir en socorro para Dani Osvaldo fueron diversos futbolistas y ex jugadores como Darío Cvitanich, Cristian Llama, Juan Forlín, Roger Martínez y Leandro Paredes.

El volante surgido en Boca y campeón del mundo soltó un claro mensaje: “Vamos Dani querido!!!! Fuerzaa que todo va a estar bien“, expresó el campeón del mundo. Por esta línea, el colombiano que milita las filas de Racing sumó: “Vamoo Dani goleador, arriba!!“.

Forlín, Cvitanich y Llama le dejaron mensajes más extensos, en donde reconocieron la valentía de Osvaldo para hablar sobre el tema y lo alentaron con más palabras de apoyo.

“Vamo arriba bomber!!! Rodéate de gente que te quiera de verdad… Y ni hablar de buscar un profesional para poderle contar tus cosas. Forza!!!!“, expresó Llama. Forlín, en sintonía, comentó: “Dani querido! Que ganas de darte un abrazo hermano! Sabes que te quiero mucho y sé que te vas a poner fuerte, sos una hermosa persona con un corazón enorme! Vamo Dani carajo!“. Y Cvitanich señaló: “Vamos Dani, el primer paso es hablarlo, partido dificil que vas a sacar adelante con la gente que te quiere y necesita verte bien…. sos un guerrero, goleador!!!“. El mundo se solidariza con Osvaldo, tras haber dado un paso importante para salir adelante al contarlo públicamente.

Otras personalidades que acompañan a Dani Osvaldo

Además de los personajes del mundo del fútbol, otras personalidades reconocidas se solidarizaron con el ex delantero. Entre ellos, los periodistas Pablo Carrozza, Lola del Carril, Ramiro Pantorotto y “Rifle” Varela, el actor y presentador Gastón Pauls y el cantante Ale Kurtz. Sin contar la inmensa cantidad de personas que le enviaron fuerzas en diversas redes sociales. ¡Estamos con vos, Dani!

El mensaje que publicó Osvaldo

En el video que publicó en su Instagram, Osvaldo se abrió y contó en detalle el calvario que está atravesando: “Hace tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones como el alcohol y las drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería compartir con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad específica: falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo“, comenzó DaniStone.

Luego, siguió: “Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado. No hago nada productivo con mi vida. No me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme a veces. Las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, el enojo que tengo con mucha gente, tienen que ver conmigo, con mi falta de autoestima, con mi depresión“.

“En el pasado fui un futbolista de elite, era una persona completamente diferente, llena de seguridades, confianza. Soy una persona la cual no reconozco y me está costando salir de esto. Hago este video para visualizar que si alguien está en esta situación, que pida ayuda. Yo la pedí y así y todo me cuesta salir. Sé que lo voy a hacer“, añadió en su testimonio.

Para cerrar, Osvaldo -entre lágrimas- soltó: “No tengo un trabajo estable, me gasté prácticamente todos mis ahorros. Porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y me puedo morir pobre, pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo el alma. Quería decir esto y pedirle perdón a mi familia, a mis amigos y a mis hijos“. Desgarrador.

La importancia de la salud mental en los deportistas

En los últimos años, sobre todo después de la pandemia, fueron muchos los deportistas de elite que se animaron a hablar de salud mental. Sin ir más lejos, Simone Biles -la mejor gimnasta norteamericana de los últimos años- tuvo que dejar algunas pruebas en los Juegos Olímpicos de Tokio por este tema y luego permaneció alejada del foco por un tiempo y así hay varios casos más.

Un caso emblemático y sumamente doloroso para todo el fútbol sudamericano fue el de Santiago García, popularmente conocido como el Morro. El futbolista uruguayo se quitó la vida a comienzos de 2021 y dejó un vacío importante. Tanto los clubes como también la AFA deben poner el foco en la salud mental de los futbolistas, ya sea los que están en actividad como aquellos que ya no lo están. Tiene que ser un tema prioritario para evitar más tragedias.