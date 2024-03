Detrás del enorme goleador que supo ser Daniel Osvaldo hay un ser humano. En las últimas horas, el ex futbolista o el rockero le dejó su lugar a la persona y desde ese lado el propio Daniel Osvaldo habló a corazón abierto en las redes sociales. Tras comunicar su separación de Daniela Ballester, la periodista de C5N, el ex atacante de Boca contó que atraviesa una seria depresión.

¿Qué dijo Daniel Osvaldo?

“Hace tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones como el alcohol y las drogas. Estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos y lo quería compartir con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones. Tengo una enfermedad específica: falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que tengo alrededor”, afirmó Daniel Osvaldo en sus redes sociales.

“Prácticamente vivo solo encerrado en mi casa. No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida. No me dan ganas a veces de levantarme de la cama. Les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo puedo salir es que se entere la gente lo que me está pasando. Como les dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión se cada vez más grande. Estoy me hizo alejarme de gente que me quiere mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia, de compartir cosas mis hijos”, agregó el ex atacante de la Selección de Italia.

Además, Osvaldo afirmó: “Quiero contarles esto, no para hacerme la victima, si no para contarles a los que les interesa, que las cosas que hago y las decisiones que tomo que no están bien, el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente, tienen que ver con esta enfermedad y mi falta de autoestima. Estoy medicado y con tratamiento, pero es difícil salir y vuelvo a caer en adicciones y me aíslo de la gente que quiero“.

El drástico cambio tras el retiro

Osvaldo contó que su vida cambió tras el retiro: “Como saben, en el pasado yo era un jugador de élite y una persona completamente diferente. Llena de seguridad y de confianza. Hoy soy una persona la cual no reconozco. Me está costando mucho salir de esto. Lo quiero decir porque por ahí alguno de ustedes está pasando por lo mismo”.

“Aún no entiendo cómo llegue hasta acá. No tengo un trabajo estable, me gasté prácticamente todos mis ahorros. Porque como no tengo ingresos… la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y me puedo morir pobre, pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo el alma”, completó Daniel Osvaldo.

Hay que tener valor para hacer lo que hizo Daniel Osvaldo. Muchas veces, y más para las personas que son reconocidas, es difícil pedir ayuda. Osvaldo fue valiente y pudo contar qué es lo que le está pasando hace un tiempo y también sirvió para dar un mensaje a aquellas personas que también atraviesan problemas de salud mental.

La importancia de la salud mental en los deportistas

En los últimos años, sobre todo después de la pandemia, fueron muchos los deportistas de elite que se animaron a hablar de salud mental. Sin ir más lejos, Simone Biles -la mejor gimnasta norteamericana de los últimos años- tuvo que dejar algunas pruebas en los Juegos Olímpicos de Tokio por este tema y luego permaneció alejada del foco por un tiempo y así hay varios casos más.

Un caso emblemático y sumamente doloroso para todo el fútbol sudamericano fue el de Santiago García, popularmente conocido como el Morro. El futbolista uruguayo se quitó la vida a comienzos de 2021 y dejó un vacío importante. Tanto los clubes como también la AFA deben poner el foco en la salud mental de los futbolistas, ya sea los que están en actividad como aquellos que ya no lo están. Tiene que ser un tema prioritario para evitar más tragedias.

El video de Daniel Osvaldo pidiendo ayuda