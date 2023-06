En Argentina faltan pocos días para que se celebre el Día del Padre. Es por ese motivo que Emilia Mernes, una de las artistas del género urbano más importantes del país, aprovechó el momento para publicar en todas sus plataformas digitales “Guerrero.mp3”, una emotiva canción dedicada a su papá. La misma se volvió tendencia en cuestión de minutos.

En el video de la canción también se puede ver una recopilación de imágenes de ella misma cuando era niña acompañada por sus padres. “Esta es la canción más vulnerable que he escrito, en la que tuve que ir a los lugares más oscuros de mi vida para poder contarlo todo”, comentó la reconocida cantante argentina en sus redes sociales antes del lanzamiento oficial. Y añadió: “Gracias a mi papá por inspirarme todos los días, por ser la persona más fuerte que conozco, mi guerrero… Te admiro por luchar como nadie en esta vida y ganar tu batalla”.

“Casi te perdía, me aferré a ser fuerte, y le recé a Dios para no perderte. Si yo era tu ángel, o eso me decías, si te faltan fuerzas yo te doy las mías”,dice la letra en una de las partes. En Bolavip te contamos cuál es la dura enfermedad que pudo superar el padre de Emilia Mernes.

+¿Qué le pasó al papá de Emilia Mernes?

Emilia Mernes contó detalles de la enfermedad que sufrió su padre en una entrevista que dio en “PH: Podemos Hablar” de Telefe: “Me pasó que cuando inicié mi carrera solista estaba viviendo en Miami y me llaman un fin de semana diciendo que mi papá estaba internado porque estaba muy anémico. Me dijeron que tenia que volver a Nogoyá y cuando llego me dicen que tenía un tumor en el estómago”.

En esa misma nota, agregó: “Fue el momento más triste que me ha tocado pasar, de tener que afrontar esto con mi familia y verlos sufrir. Me pone triste recordarlo. Pedía que ojalá me toque a mí y no verlo sufrir a él”. Y cerró: “Él ahora está bien, es más fuerte que cualquiera”.