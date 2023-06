El 7 de junio del 2023, en medio de los festejos del 121º aniversario de la ciudad de Villa Cañás, Santa Fe, una escultura de bronce en honor a Mirtha Legrand fue presentada al público.

Sin embargo, la famosa conductora argentina, oriunda de la misma ciudad, no se sintió identificada con la representación artística, declarando: “No soy yo, me veo rarísima“. A pesar de agradecer el gesto, la diva pidió que la estatua fuera retirada y modificada.

Mirtha, en diálogo con el Intendente

En medio de risas, Legrand relató en una conferencia de prensa cómo solicitó al intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, que se arreglara la estatua. “Le dije ‘Mire, Norberto, la estatua no es buena, ni los dientes son míos’”.

En respuesta, Gizzi accedió a retirarla, pero Legrand instó a que fuera retocada: “No la saque, hágala arreglar. Es de un escultor de Laboulaye, que no me conoce seguramente. Dele una foto mía y que me haga de vuelta porque yo no me reconocí“.

Quién es Daniel Melero, el escultor de la estatua

El escultor cordobés Daniel Melero, responsable de la obra, también se pronunció en sus redes sociales tras la polémica: “Paso por acá a raíz de la escultura de Mirtha y la repercusión que tuvo, quiero agradecerles a toda la gente que me ha apoyado públicamente y por privado“.

Aseguró que cualquier crítica constructiva sería bienvenida y agradeció a la gente de Laboulaye que conocen su trayectoria como escultor. Melero reveló a La Voz del Interior que cada escultura le llevó cerca de dos meses y medio de trabajo.

Ambas reflejan la postura clásica de la diva durante los almuerzos y cenas de sus programas. Una es “hiperrealista, con su color de piel, textura y el pelo natural, que como es más delicada, y queda adentro del salón”. Y la otra, la retirada, es “de metal con una pátina color bronce”, para el exterior.

Además de la de Mirtha Legrand, Daniel ya había realizado importantes estatuas: Pablo Aimar, Lionel Messi y Soledad Pastorutti, entre otros.