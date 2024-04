Ramón Díaz, ex DT de River: desafortunado comentario contra una mujer y pedido de disculpas

Ramón Ángel Díaz se hizo querer en Vasco da Gama. Luego de rescindir con Al-Hilal regresó a Sudamérica para asumir en el elenco de Río de Janeiro, que estaba sumamente complicado con el descenso. Las arengas del Pelado se hicieron famosas sobre el final de 2023 y los resultados llegaron: Vasco no descendió y el ex entrenador de River se metió en el corazón de los hinchas.

En 2024 comenzó un nuevo desafío para el equipo de Ramón Díaz. En el Campeonato Carioca llegó a semifinales y en el Brasileirao comenzó con el pie derecho al superar en condición de local a Gremio por 2 a 1. En la segunda jornada llegó la primera caída: fue ante Bragantino por 2 a 1 y luego de dicho encuentro, el Pelado tuvo una frase poco feliz contra la encargada del VAR del partido inicial del campeonato brasileño. El Riojano fue acusado de machista y, minutos más tarde, tuvo que salir a aclarar lo sucedido.

¿Qué había dicho Ramón Díaz?

Tras la derrota de Vasco da Gama ante Brantino por la segunda fecha del Brasileirao, Ramón Díaz cuestionó una decisión del VAR en una jugada del pasado fin de semana cuando Vasco venció a Gremio.

La encargada del VAR aquella jornada fue Daiane Muniz y el Pelado había dicho: “Con respecto a los árbitros no podemos decir mucho, porque está el VAR. En el último partido nos pasó jugando de local en Vasco, una señorita, una mujer, fue un penal e interpretó de otra manera… que el fútbol es diferente y principalmente que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico”.

El pedido de disculpas de Ramón Díaz

“Primero si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Pero me pareció que lo que quise decir yo es que una sola persona no puede decidir, tener una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR en las decisiones tan importantes que hay en juego, en todo”, dijo el ex entrenador de River minutos más tarde de la desafortunada declaración.