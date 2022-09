Llegó con dudas, con preocupación. Las dos primeras derrotas y la victoria en el último partido de la fase de grupos ante Egipto no dejaron la mejor imagen de un equipo que no había hecho pie desde su llegada al Mundial de Polonia y Eslovenia. Pero llegó el quiebre. Apareció el equipo. Brilló como en Tokio. No dejó dudas y ante Serbia se metió entre los ocho mejores equipos del mundo.

Ante Serbia fue aplastante: sets corridos, con tres definiciones para el infarto, 25-23, 25-21 y 25-23. Fue, lejos, el mejor partido del equipo de Marcelo Méndez, recuperando aquel fuego sagrado que parecía apagarse en los tres partidos anteriores. Fue un equipo sólido, inteligente, certero, con bloqueos efectivos y ataques fructíferos. Y que pegó en los momentos claves para dejar en el camino a un equipo que venía invicto y sin perder ni un set.

Argentina pudo contar con Ezequiel Palacios, luego de su lesión, para salir como titular desde el arranque. Así, pese a que Serbia comenzó mejor, no se la llevó por delante. Cada final de set fue punto por punto, con ventajas mínimas e intentando minimizar los errores. Muy buenas actuaciones individuales respaldadas desde lo colectivo.

Con el correr de los puntos y ya con un set arriba, Argentina debía consolidar su juego, evitar errores como en los primeros partidos, lograr que el saque entre y mantener la calma. Dos aces de Facu Conte lograron que se cierre el segundo set y la cabeza puesta en evitar una reacción del rival.

No hubo grandes diferencias en el punto por punto, Argentina nunca logró alejarse demasiado en el marcador y eso lo tuvo en vilo todo el partido, con la concentración al máximo. Y con un De Cecco endiablado, Los 14 puntos de Bruno Lima y un último remate de Agustín Loser inolvidable, Argentina logró meterse entre los ocho mejores luego de 20 años.

La última vez fue en el 2002, cuando el equipo logró ubicarse en la sexta ubicación, en un torneo que se jugó en Argentina. Aquella vez Brasil fue campeón por primera vez en un Mundial, Rusia fue segunda y el equipo nacional sexto, tras derrotar en sets corridos a Grecia y caer ante Italia por la clasificación 5-8. Aquel equipo estaba conformadopor Hugo Conte, Javier Weber, Marcos Milinkovic y Jorge Elgueta entre otros. Luego de aquel Mundial, Argentina fue 13°, 9°, 11° y 15° en el 2018. en el Mundial disputado en Italia-Bulgaria.

Ahora, Argentina deberá esperar rival del partido que jugarán Irán y Brasil, para saber si se podrá reeditar el duelo de los Juegos ante la verdeamarelha. Aquel 7 de agosto a la madrugada, Argentina venció 3 a 2 a Brasil y se quedó con la medalla de bronce.