Buenos Aires tiene un aroma especial para el chubutense Eulalio Muñoz. Coco, uno de los mejores atletas argentinos de la actualidad, fue representante en maratón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuya prueba se corrió en Sapporo, y en el reciente Campeonato Mundial de Eugene, Oregon. El atleta, de 27 años nacido en Gualjaina, lidera la lista de los corredores argentinos en la zona elite del próximo Maratón de Buenos Aires que se correrá este domingo 18 de septiembre, desde las 7, en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe.

Preparado por el entrenador Rodrigo Peláez, Muñoz está completando su preparación en la altitud de Cachi, en Salta, a 2300 metros sobre el nivel del mar, y viene de cumplir su mejor performance de medio maratón en los recientes 21k de Buenos Aires con 1h03m08s. Residente en Esquel, Eulalio se convirtió en 2020 en el segundo argentino en el historial en correr un maratón por debajo de la “barrera” de las 2 horas y 10 minutos, cuando marcó 2h09m59s en Valencia, España.

“Estoy muy contento de volver a correr el maratón en Buenos Aires”, contó Eulalio, quien en la reciente prueba de Eugene también hizo historia: fue el primer argentino en completar un maratón mundialista, donde terminó en el puesto 41 con un tiempo de 2h14m29s. “No sabía que los argentinos que habían participado en la prueba de maratón de un Mundial nunca la habían terminado. Eso me sorprendió, es algo lindo aparecer en la historia del atletismo argentino. Es muy gratificante. Tal vez tome mayor dimensión para mí cuando ya no corra. Hoy lo veo como una parte súper importante del proceso”, explicó. Lo antecedieron sin poder finalizar la prueba Alfredo Maravilla (Helsinki 1983), Jorge Yeber (Roma 1987) y Mariano Mastromarino (Londres 2017).

Hace tres años, en Buenos Aires, quedó 7° de la clasificación general y 3° del Campeonato Sudamericano con 2h12m21s, en una de sus primeras experiencias sobre la distancia que lo mostraron como una realidad y ya no como un proyecto. “Nunca imaginé quedar en la historia de la maratón”, explicó a Bola Vip. Y agregó: “El atletismo es una actividad solitaria que se entrena en equipo. Y en eso está buena parte del éxito, en creer en quien te guía y en tus compañeros de fondos y de pasadas. Todo depende del esfuerzo y el empeño que uno le ponga. Correr distancias largas me gustró muchísimo desde el principio porque es casi como una forma de vida. Y en mi vida siempre trabajé muy duro para conseguir lo mucho o lo poco que tengo. Ya llevo diez años y me veo así por varios años más”.

Para Muñoz, el Medio Maratón de Buenos Aires fue una oportunidad ideal para “plasmar todo el trabajo que venía haciendo y eso es un envión anímico muy importante para lo que viene: el Maratón de Buenos Aires. Hacer mi mejor marca en 21k en medio de un proceso hacia el maratón es un buen síntoma”. Respecto a lo que vendrá el próximo domingo, contó: “Imagino que habrá un gran nivel, la idea es correr bien y aprovechar el circuito de Buenos Aires que tiene un recorrido súper rápido y eso te lleva, te motiva. Ya no queda nada y no queda mucho más por hacer. Estamos, prácticamente, encima del maratón y no hay mucho más para inventar. Lo que está, está y luego veremos qué faltó, si es que faltó algo".

Y cerró con un deseo: "Ojalá que se pueda correr en un lindo tiempo. Esperemos que el clima acompañe. Es fundamental para correr bien. Deseo volver a tener un momento feliz y trabajo mucho para eso. Creo que si todos mejoramos las marcas, eso ayuda al atletismo de nuestro país, como pasó en la Media Maratón, donde no estuve en el podio, corrí la distancia como nunca antes y los chicos (por Federico Bruno, Ignacio Erario, Joaquín Arbe) hicieron un carrerón”.