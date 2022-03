De 1985 a 1991 y de 1995 al 2000, Guillermo Cóppola fue el representante de Diego Armando Maradona, pero también fue más que eso. El "Guillote" era la mano derecha de "Pelusa" y su acompañante en su vida dentro y fuera de las canchas.

Desde aquella condición impuesta por el propio Maradona de que no representase a ningún otro jugador que su vínculo fue muy fuerte y distinto a lo que es cualquier relación entre un agente y un futbolista en ese entonces y en la actualidad.

Por eso, Cóppola también se convirtió en una figura mediática reconocida y siempre es oportuno escucharlo cuando el tema de conversación es el Diego, tanto por el conocimiento de su persona como también para un sinfín de anécdotas y situaciones vividas entre los dos.

Sin embargo, pese a que casi todas las anécdotas de ambos son públicamente conocidas, siempre aparece un nuevo detalle en las mismas, trascendidas por Cóppola. En este caso, en la entrevista que le realizaron desde Solo Deportes conducida por Federico Bulos, no dejó pasar la oportunidad para volver a hacer estallar de risa a todos con el repertorio de historias suyas con Maradona.

Entre tantas que contó, en la que más hincapié hizo fue en la recordada historia donde él y Diego estuvieron en el Palacio de Buckingham de Inglaterra y conocieron allí a la realeza británica. Por medio de un repaso de su vida y cómo desde un humilde origen llegó a ser quien es, afirmó: "La vida me llevó a muchos lugares y algunos me proyectaron a donde me crié".

Luego, siguió: "De repente, una vez estábamos en el Palacio de Buckingham, con Diego saludando a la reina. ¡A la reina! Miraba y decía '¿Dónde estoy?' Cuánto agradecerle a Maradona, y todo me remontaba a esa casa en Constitución donde nací". Por último, soltó una hilarante conversación que tuvo con Pelusa en aquel Palacio: "Maradona me dice: 'Cóppola, decile a este narigón que me saque la loma del hombro', y era el Príncipe Carlos de Inglaterra. Difícil decirle narigón, tuve que pedírselo como pude en inglés". Para morir de risa, como toda la nota disponible en el canal de YouTube de Solo Deportes. Mirala acá.