Si al propio Juan Martín Del Potro se le hizo difícil enfocarse en el partido de anoche, también fue muy complicado ser Federico Delbonis. Otro de los responsables de que Argentina tenga una Copa Davis en sus vitrinas pisó un Lawn Tennis repleto de gente que alentaba por Delpo. Su contundente triunfo no le cayó bien a algunos.

Algunos de los presentes se animaron a silbar a Fede luego de cada drop ganador frente a Juan Martín. La guerra se extendió a las redes sociales donde había dos bandos: los que consideraban "innecesaria" la decisión de aprovechar las limitaciones de Delpo y los que bancaban que haya jugado el partido al 100% (teniendo en cuenta que no era una exhibición sino un partido oficial).

El propio Delbonis, incómodo por la situación en algunos momentos, se refirió al tema en la conferencia de prensa: "No me tomo nada personal lo del público. Si yo hubiera estado en la tribuna, también hubiera alentado por Juan Martín. Sí me molestaron algunos maleducados que pretenden convertir esto en una cancha de fútbol".

Incluso tiró un palito apenas terminó el compromiso, en las primeras palabras luego de su triunfo sobre Del Potro: "La buena vibra que se sintió. Lástima por algunos, pero bueno". ¡Arriba, Delbo!