¡Pará, pará, pará! ¿Vos me estás diciendo que Alejandro Fantino se va a meter adentro de una jaula a repartirse puñetazos y patadas con uno de los pioneros de las artes marciales mixtas en Argentina? ¡Se va a meter! Falta cada vez menos para el enfrentamiento entre el reconocido periodista y Horacio El Ninja Enrique, cuya rueda de medios oficial se va a realizar el próximo viernes 28 de enero en Puerto Madero.

Se tratará de un combate de exhibición que fue pactado a cinco rounds, organizado por CAM Producciones en colaboración con Knockout 9, que servirá además para presentar oficialmente el Circuito de Artes Marciales Mixtas y tendrá, por otra parte, fines solidarios en relación a los ingresos recaudados.

“Tengo 50 años, me cuido, me alimento y entreno para estar a la altura de las circunstancias y poderme subir al ring a pelear cinco rounds con el Ninja”, dijo Alejandro Fantino en un video promocional que publicó desde sus redes sociales. "Lo que se recauda ahí, se lo vamos a dar a algún lugar. Por supuesto un hospital sería el lugar, pero ayudemos a los pibes que quieren venir a hacer deportes de contacto a Buenos Aires y no pueden o juntemos una guita para ayudarlos a comprar elementos o a algún gimnasio del interior”, agregó.

La idea de hacer una pelea de MMA con Horacio El Ninja Enrique, protagonista clave para popularizar la actividad en Argentina con sus recordadas peleas ante Jorge Acero Cali, surgió con la visita de este al programa ESPN Show que conduce el propio Alejandro Fantino. “Te quiero preguntar si me das la chance de subirnos juntos a un ring a hacer una exhibición de tres rounds boxeando", le había dicho el periodista. “Para mí es un honor, me dejaste helado”, le respondió el peleador.

Si bien todavía no se ha hecho oficial una fecha concreta para la pelea, algo que muy probablemente suceda durante la rueda de medios que fue convocada para este 28 de enero, se maneja la posibilidad de que suceda entre febrero y marzo; por lo que ambos contendientes vienen intensificando la preparación para llegar listos y dar el mejor espectáculo.