La Selección Argentina estará jugando HOY, jueves 23 de marzo del 2023, ante Panamá en el Estadio Monumental en lo que será una verdadera fiesta para el equipo campeón del mundo en Qatar. De esta forma, el rival será nada menos que el conjunto de Panamá el cual no solamente vendrá con algunos jugadores alternativos sino que tampoco contará con su entrenador principal en el banco de los suplentes.

En base a esto mencionado, también debe recordarse que la Argentina estará también jugando ante Curazao el próximo martes 28 de marzo en el Estadio Madre de Ciudades en la provincia de Santiago del Estero en lo que será un evento que inmediatamente presentó sus entradas agotadas.

¿Por qué el entreandor de Panamá no vino para el partido ante Argentina en el Monumental?

A partir de esto, de puede decir que el entrenador de Panamá Thomas Christiansen no estará presente en el Estadio Monumental a raíz de una particular razón que también involucra a su seleccionado. De esta manera, el cuadro caribeño estará jugando el martes 28 de marzo por la última fecha de la fase de grupos de la Liga de las Naciones ante Costa Rica por lo que el líder del grupo decidió no arriesgar a sus jugadores.

En este contexto, el protagonista en cuestión declaraba: "Tenemos un partido decisivo contra Costa Rica y no me la quiero jugar. Necesito estar enfocado y preparar a los jugadores para que pueden competir al máximo", y además agregó: "No es óptimo para lo que queremos buscar en ese partido. No quiero dejar nada librado al azar. Me enfocaré en lo que realmente es importante".

Cabe recordar que Panamá se ubíca en el quinto puesto de la Liga de las Naciones a un total de 4 unidades de Costa Rica por lo que no puede obtener la clasificación a las semifinales. Sin embargo, el compromiso por el torneo internacional pesó más en la decisión: "Quiero ser un profesional y preparar al equipo para competir. Puede ser que no nos clasifiquemos, pero por lo menos que no se pueda decir que no he dado todo para poder ganar el partido".