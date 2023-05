Sabiendo que pueden lograr el pase en el Seven de Toulouse 2023, Los Pumas 7s se encuentran cerca de meterse en los Juegos Olímpicos París 2024.

¿Qué necesitan Los Pumas 7s en el Seven de Toulouse 2023 para clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024?

Cada vez falta menos tiempo para lo que va a ser la disputa de los Juegos Olímpicos París 2024, en el cual los distintos deportes empiezan a ubicar a los clasificados que luego pelearán por las preseas. En el plano rugby, Los Pumas 7s tratan de encaminar el pasaje hacia Francia dentro del Seven de Toulouse 2023, a falta de una competición para completar la temporada 2022-23 de la Serie Mundial de Rugby 7.

Santiago Gómez Cora es el entrenador del equipo que comenzó el campeonato imponiéndose en los dos partidos del viernes. En primera vuelta superaron 29-7 a Alemania con doblete de tries de Luciano Gonzalez, Rodrigo Isgro, el restante de German Schulz y las conversiones por intermedio de Tobias Wade y Santiago Vera Feld.

Lo que siguió, ya con un equipo algo más alternativo, pero con un atractivo 21-19 que incluyó la remontada de los argentinos tras el 0-19 padecido en los primeros siete minutos de partido. Allí es donde apareció Marcos Moneta, por duplicado, Isgro agregado a dos conversiones de Wade completado por Vera Feld. Queda por delante el encuentro ante Gran Bretaña, sabiendo que ambos ya están clasificados a los cuartos de final, además de que el líder del Grupo B jugará contra el segundo del C; y el escolta del B hará lo propio frente al puntero del C.

¿Qué necesitan Los Pumas 7s para clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024?

Los Pumas 7s precisan salir entre el primer y quinto puesto en el Seven de Toulouse 2023 para poder asegurar el pase a los Juegos Olímpicos París 2024. Ahora bien, ¿cómo puede producirse el orden de colocación para el combinado que lidera Gómez Cora?

Comenzamos con lo que determina el pasaje a los Juegos y tiene que ver con la tabla anual de puntos que ofrece la Serie Mundial del Seven. Allí es donde cada torneo, en base a la colocación del equipo, obtiene una diversa suma de unidades. Hoy Argentina aparece en la segunda colocación con 140, a 24 del líder Nueva Zelanda (clasificado) además de que son tres países los que pelean por el pasaje a París, ya que Francia está clasificada por país organizador.

11 puntos necesita sumar Argentina en Toulouse 2023 para no depender de nadie y llegar a los JJOO, que como se mencionó previamente se cosechan terminando en el quinto lugar (brinda 13), de mínima. 22 corresponden al campeón, 19 al subcampeón, 17 al tercero y 15 puntos al cuarto.

Como Argentina ya está clasificado a cuartos en el actual torneo, debe superar el partido de instancia eliminatoria del sábado 13 de mayo y clasificará a París 2024 sin necesidad de ir a Londres con esa obligación. Aunque también existe otra combinación, la cual es que Australia y Samoa no lleguen a la final de Toulouse. Si bien comparten grupo, Irlanda puede eliminar a uno de ellos si los resultados acompañan y solo quedará por ver que uno u otro país no termine peleando por el título. Para salir quinto, hay que observar la tabla acumulada del Seven de Toulouse 2023.

¿Cuándo juegan Los Pumas 7s en el Seven de Toulouse 2023?

Los Pumas 7s vs. Gran Bretaña 7s - sábado 13 de mayo - Estadio Ernest-Wallon - 8:27 horas de la mañana argentina.

- - Estadio Ernest-Wallon - 8:27 horas de la mañana argentina. Los Pumas 7s vs. rival a confirmar - cuartos de final - sábado 13 de mayo - Estadio Ernest-Wallon - horario sin confimar (13 o 15 horas).

Convocados de Los Pumas 7s para el Seven de Toulouse 2023

Santiago Álvarez

Tomás Elizalde

Agustín Fraga

Luciano González

Matteo Graziano

Rodrigo Isgró

Alejo Lavayén

Tomás Lizazú

Marcos Moneta

Joaquín Pellandini

Gastón Revol

Germán Schulz

Santiago Vera Feld

Tomás Wade

¿Dónde ver a Los Pumas 7s en el Seven de Toulouse 2023?

Todos los partidos de Los Pumas 7s que llevan a cabo dentro del Seven de Toulouse 2023 tienen la transmisión EN VIVO exclusivamente de Star+.