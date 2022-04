MasterChef La Revancha empezó a emitirse en Telefe este domingo donde se enfrentaron los participantes de las 3 temporadas anteriores. El programa de cocina tuvo ayer su primera gala de eliminación, y uno de los famosos abandonó la cocina más famosa del país tras no convencer a los jurados.

Entre ellos se encuentran: Analía Franchín, Victoria Xipolitakis, Ezequiel El Polaco Cwirkaluk, Sofía Pachano, Georgina Barbarrosa, Micaela Viciconte, Vicky Juariu Braier, Joaquín Levinton, María O'Donnell y Micaela Viciconte (última ganadora).

El primer desafío propuesto por los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular fue en deshuesar a la perfección un pollo. Pachano fue la ganadora y obtuvo el beneficio de subir directamente al balcón.

+La serie argentina exclusiva de Netflix que se podrá ver en sólo cuatro horas y media

¿Quiénes fueron los participantes destacados?

Una de las más destacadas por el jurado fue Juariu, que presentó un lomo, boniato y salsa verde de jalapeños. Por su parte, El Polaco no se quedó atrás y fue seleccionado como mejor plato del día luego de presentar un menú con pata, muslo de pollo, puré de berenjenas y aceite verde.

¿Quién quedó eliminada de MasterChef La Revancha?

A la hora de elegir el participante con menor rendimiento, Mica Viciconte fue quien no pudo convencer esta vez al jurado. A la hora de decir adiós indicó: "Y sí... me toca irme. No tuvo una gran noche cocinando, estaba lenta. Sentí que no estaba a la altura".

Admitiendo su derrota, Viciconte señaló que estaba “contenta, pero cansada y que no podía más de trabajo".

¿Cuál es el premio de MasterChef La Revancha?

El premio para el ganador de MasterChef Celebrity La Revancha es de 1.500.00 pesos. Cada domingo, un participante dejará el reality.

Transmisión: ¿Cómo ver el programa EN VIVO y EN DIRECTO?

El programa se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de Telefe. Además, podrá seguirse en vivo vía streaming mediante DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play y otros prestadores similares.