La decisión estaba tomada. Era una cuestión de exponerla, de hacerla pública. La maceró en la intimidad y ahora la exteriorizó. No se trata de cansancio o longevidad. Sino de buscar nuevos rumbos, nuevos desafíos. Julio Lamas, acaso, uno de los entrenadores más importante de la historia del básquet argentino, decidió dejar de dirigir el deporte por el que logró notoriedad. “¡Hola a todos! Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer”, escribió Lamas en su cuenta de Twitter. Y agregó: “En primer lugar a tres personas: Mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; Y Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo”.

Sus rumbos, a los 57 años (9 de junio de 196) irían por otro lado. Probablemente sea en el fútbol. Lo hará como parte del cuerpo técnico de Abel Balbo quien, hace unas semanas, contó: “Estoy armando el cuerpo técnico. Ya puse un ‘diez’, Julio Lamas. Porque es una persona muy reconocida en el mundo del deporte, muy inteligente, para ayudar mucho en todo lo que es la gestión del grupo. Lógicamente Julio no va a estar entrenando, pero es una persona muy seria, es un ‘diez’ y yo quiero a todos ‘diez’ al lado mío”. Algo que el propio Lamas admitió: “Abel me ofreció integrar su cuerpo técnico para que ayude en la gestión y en la construcción del proyecto. Ahora estamos trabajando y organizando todo, después voy a funcionar como un integrante más del equipo de trabajo”.

Lamas fue entrenador en Sport Cañadas de Gómez, Olimpia de Venado Tuerto, Boca, San Lorenzo, Ben Hur, Libertad y Obras Basket en nuestro país, mientras que también dirigió a Real Madrid, TAU Cerámica y Alicante en España. Pero, sin dudas, su mayor aporte fue ser parte del grupo de entrenadores que potenció a la extraordinaria Generación Dorada de básquet que cosechó una medalla de oro en Atenas 2004, una de bronce en Pekín 2008 y dos subcampeonatos del mundo

El comunicado completo de Julio Lamas:

“Hola a todos! Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer.

En primer lugar a tres personas:

Mi mamá, María Vicenta, que me dio todo y me cuidó; León Najnudel, quien me brindó conocimiento y oportunidades con total generosidad; Y Alejandra Rebora, mi compañera, la persona que me apoyó y ayudó siempre. Sin ellos no hubiera sido lo mismo.

Luego, un especial agradecimiento a los clubes y a las federaciones nacionales que me eligieron y confiaron en mí. A sus directivos. A todos los compañeros que tuve en cada uno de los cuerpos técnicos que conformamos.

Y al final (pero no al ultimo), a los jugadores, razón central por la que empecé a ser entrenador: para enseñarle a jugar a los pibes de mi club, el Deportivo San Andrés. Ahí fue cuando me enamoré del básquet, de enseñar y de ser parte de un equipo.

Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol”.