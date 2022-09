Luego de haber compartido varios proyectos en el último tiempo, ESPN le puso punto final a su vínculo con Alejandro Fantino. Luego de las fuertes declaraciones del periodista, donde lanzó dardos para Mariano Closs y Sebastián Vignolo (conductores de los programas más exitosos del canal), la cadena estadounidense lo despidió. En este video, el propio Fantino explica lo que fue la charla que derivó en su salida de la cadena internacional. Mirá.

+ Qué había dicho Fantino contra Closs y Vignolo

"¿Qué pasa si te dan un pase libre para ir a Qatar con Closs y el Pollo?", le preguntaron al conductor en su nuevo canal audiovisual llamado Neura media. "Lo escupo en la cara al que me lo propone, le escupo la cara y no sé si no terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? En el sentido del odio que me provocaría. Me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo y con la memoria de mi padre que me dijo 'siempre de pie y nunca de rodillas", contestó.

Luego, lanzó más dardos para ambos. Primero le tocó Mariano: "Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'esto es Esparta' le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie, ¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol, yo no soy un mercenario de Jerjes. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda".

Sobre el Pollo, tiró: "Vamos a hacer todo lo contrario a lo que haga el Pollo Vignolo. El antagonismo de Neura es el Pollo Vignolo. Esto no es contra él como persona, no quiero entrar cortando cabezas porque no es contra él. Neura nace como una necesidad de estar lo más alejado posible del periodismo al que representa Vignolo. (...) Él representa el poder del periodismo deportivo hoy".