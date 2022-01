Continúa la parte previa en donde 16 tenistas buscan el boleto que les permita ingresar al primer Grand Slam del año como lo es el Australian Open. En esta oportunidad, por la segunda ronda de la Qualy, el argentino Thiago Tirante (241) chocará contra el chileno Tomás Barrios (151). El mismo tendrá lugar desde la cancha 14 del Melbourne Park en el día miércoles 12 de enero, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de Star+ hacia Latinoamérica.

Comenzamos el recorrido con el tenista argentino, quien a sus 20 años está llevando a cabo su primera participación en la etapa clasificatoria de un Grand Slam, por lo que es más que importante el despegue que pueda tener el hombre de La Plata salga como salga en Australia. El comienzo fue con un triunfo ante el canadiense Brayden Schnur por 6-4, 1-6 y 6-4 en una hora y 56 minutos de partido.

Mientras que en la parte del otro sudamericano de turno, el chileno buscará insertarse por segunda vez en su carrera dentro de un cuadro principal de torneo grande, tras la primera ronda en Wimbledon 2021. En lo que tiene que ver con la presente qualy, el de Santiago se impuso contra el francés Alexandre Muller por 6-3 y 7-5 en una hora y 28 minutos de juego.

Solamente se midieron una vez y fue en la primera ronda del Challenger de Guayaquil 2020, donde Barrios se impuso por 6-3 y 6-2 en una hora y 36 minutos de partido. El ganador del partido chocará contra el vencedor de la llave entre el austríaco Jurij Rodionov y el eslovaco Filip Horanský.

+Así juega el argentino Thiago Tirante

Thiago Tirante vs. Tomás Barrios: ¿cuándo y a qué hora juegan en la Qualy del Australian Open?

El partido Thiago Tirante vs. Tomás Barrios, por la segunda ronda de la Qualy del Australian Open, se desarrollará este miércoles 12 de enero, en la Cancha 14 del Melbourne Park.

Horario estimado por país

Argentina: 1:15 horas

Bolivia: 0:15 horas

Brasil: 1:15 horas

Chile: 0:15 horas

Colombia: 23:15 horas (martes 11)

Ecuador: 23:15 horas (martes 11)

Estados Unidos: 20:15 PT / 23:15 ET (martes 11)

México: 22:15 horas (martes 11)

Paraguay: 1:15 horas

Perú: 23:15 horas (martes 11)

Uruguay: 1:15 horas

Venezuela: 0:15 horas

ACLARACIÓN: el horario del partido puede atrasarse debido a que habrán cuatro encuentros previos al que afrontarán los sudamericanos. Todo comienza con Alejandro Tabilo vs. Constant Lestienne, seguido de Andrea Vavassori vs. Ernesto Escobedo, después Rebeka Masarova vs. Daria Snigur y cierra Thomas Fabbiano vs. Frederico Ferreira Silva.

Thiago Tirante vs. Tomás Barrios: ¿dónde ver el partido del Australian Open?

El compromiso se podrá observar EN VIVO desde Latinoamérica por Star+ (opción court 14). Además, se podrá seguir ONLINE, vía streaming, desde cualquier país a través de Tennis TV.