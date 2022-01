En el Australia Open ocurrió un hecho insólito. El local Bernard Tomic jugaba contra el ruso Roman Safiulin, iba perdiendo y encontró la excusa perfecta para suspender el partido: "Tengo coronavirus". Todos se quedaron helados en el estadio, pero el show allí recién empezaba.

Tras perder el primer set 6-1, Tomic comenzó su descargo con el juez de silla: "Estoy convencido de que tengo covid, te digo que en los dos próximos días voy a dar positivo, te lo aseguro. Mira, si no doy positivo de aquí a tres días te invito a cenar, y si se demuestra que tengo el virus me invitas tú".

Varios calificaron el momento como "el más bizarro de la historia del Australia Open". Y mientras, Tomic seguía con su descarga ante la mirada atónita del juez: "No me puedo creer que no nos estén haciendo pruebas PCR antes de jugar. La organización está permitiendo que entremos a jugar después de hacernos test rápidos de antígenos nosotros mismos en la habitación".

Después, más tranquilo en el hotel, posteó en sus redes: "Me siento realmente enfermo, estoy de vuelta en la habitación del hotel. Ya he hablado con los médicos y me dijeron que me ponga en aislamiento, no pueden tratarme aún para evitar contacto. Gracias por todo el apoyo, ha sido muy decepcionante lo de hoy porque quería enorgullecer a todos los australianos y rendir bien en mi casa".