Bolavip te trae la agenda deportiva de este jueves 21 de diciembre en donde puedes disfrutar de los mejores partidos de fútbol internacionales y de la actividad de otras disciplinas. Básquet, vóley y fútbol americano también se suman a toda la actividad de la jornada a nivel deportivo. A continuación, puedes saber horarios y canales para ver los eventos en vivo.

LaLiga cierra una fecha del torneo, mientras que la Premier League arranca una una nueva jornada, la última antes de Navidad. A su vez, Barcelona jugará un amistoso en los Estados Unidos ante América de México y podrás disfrutar también de la acción de la Copa de la Liga de Portugal.

Por último, en el plano polideportivo, puedes disfrutar de las mejores ligas de básquet del mundo con partidos de la NBA, la Euroliga y la Liga Nacional. En tanto, comienza una nueva semana de la NFL y culmina el Final Four de la Copa ACLAV.

Agenda deportiva del jueves 21 de diciembre

Premier League

⚽ Crystal Palace vs. Brighton: Star+, ESPN 2 Argentina, ESPN, Paramount+, nbcsports.com, SiriusXM FC, NBC Sports App, USA Network, Movistar+, DAZN 2, DAZN España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

LaLiga de España

⚽ Real Betis vs. Girona: Star+, ESPN 2, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN Deportes, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Cádiz vs. Real Sociedad: DGO, DSports, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+, DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Mallorca vs. Osasuna: Star+, ESPN 3, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN+, M+ LALIGA TV, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

⚽ Alavés vs. Real Madrid: Star+, ESPN, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN Deportes, ESPN+, DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

Copa de la Liga de Portugal

⚽ Benfica vs. AVS: Star+, ESPN 2 México

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:15 hs | 🇺🇸 PT 12:15 hs | 🇪🇸 21:15 hs

Amistoso

⚽ FC Barcelona vs. América (México): Nu9ve, TUDN, TUDN En Vivo, ViX, TUDN.com, TUDN App, TUDN USA

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

NBA

🏀 Detroit Pistons vs. Utah Jazz: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Cleveland Cavaliers vs. New Orleans Pelicans: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Milwaukee Bucks vs. Orlando Magic: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Clippers: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Memphis Grizzlies vs. Indiana Pacers: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Chicago Bulls vs. San Antonio Spurs: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

🏀 Portland Trail Blazers vs. Washington Wizards: NBA TV, NBA League Pass

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:00 hs (viernes 22) | 🇧🇴 🇻🇪 23:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 04:00 hs

Euroliga

🏀 Real Madrid vs. Partizán: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Liga Nacional de Básquet

🏀 San Lorenzo vs. Zárate: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Ferro vs. San Martín: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Argentino vs. Instituto: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

Copa ACLAV

🏐 Tercer puesto: TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

🏐 Final: TyC Sports, TyC Sports Play

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

NFL

🏈 Los Angeles Rams vs. New Orleans Saints: Star+, FOX Sports 3, NFL Game Pass Internacional en DAZN, Prime Video, Fubo, NFL+, Movistar Deportes, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:15 hs | 🇺🇸 PT 17:15 hs | 🇪🇸 02:15 hs