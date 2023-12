Una dura derrota de Inter Miami y de inmediato empezaron a sonar las alarmas porque se instaló la narrativa que Lionel Messi podía salir en condición de préstamo al no clasificar a los Playoffs de la MLS 2023. El nombre del FC Barcelona fue uno de los primeros en picar en punta, pero llegó la hora de acabar el misterio con una voz oficial.

El último partido que disputó Leo Messi en una competencia oficial de clubes fue el 21 de octubre de 2023 en la derrota de Inter Miami 0 a 1 contra Charlotte FC. Luego, el ’10’ argentino jugó 78 minutos en la victoria de la Selección Argentina contra Brasil del 21 de noviembre y empezó una inactividad que irá hasta febrero de 2024.

Ante el contexto de que Messi iba a tener un largo periodo sin jugar, el diario ‘El Nacional’, de Cataluña, informó que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, estaría contemplando la opción y haría el intento de concretar el retorno de Leo en condición de préstamo a partir de enero de 2024. ¿David Beckham e Inter Miami se empezaban a preocupar? ¡Para nada! Ni el equipo norteamericano ni el jugador argentino contemplaron esta posibilidad.

Después de marcar los dos goles de la victoria de Argentina contra Perú, del 17 de octubre de 2023, la periodista Sofía Martínez, del canal TV Pública, le preguntó a Lionel Messi lo siguiente: “Vuelves a Miami ahora, no clasificaron a los Playoffs. ¿Estás pensando algo? Durante este mes de diciembre se especuló con algún cambio”. La respuesta no dejó espació a las dudas: “No. La verdad que una lástima, estuvimos cerquita. Me perdí los últimos partidos, tuvimos varias lesiones. El mes de julio fue muy duro para nosotros porque jugábamos cada tres días, viajábamos, pero bueno”.

Con la posibilidad descartada de regresar al Barcelona en condición de préstamo en enero de 2024, se planteó otra alternativa para que Leo Messi pueda retirarse de manera oficial como jugador del equipo español: ser cedido para un solo partido. ¿Qué piensa el presidente del Barça al respecto? La decisión fue clara y contundente.

Oficial: La decisión que tomó el Barcelona sobre el regreso de Messi por la FIFA

Joan Laporta habló con la agencia de prensa EFE, y además de enviarle un mensaje al jugador argentino sobre su partido homenaje diciendo que “nosotros estamos abiertos a hacerlo cuando ellos quieran”, dejó en claro que la decisión, por ahora, es no contemplar un regreso de Leo como jugador así sea por un solo encuentro. “Salen noticias de todo tipo, pero yo creo que eso ni siquiera está permitido por la FIFA”, afirmó el presidente del Barcelona.

Lo que dice la FIFA sobre los periodos que debe durar el préstamo de un jugador

Según las nuevas reglas de la FIFA sobre los préstamos de los jugadores, que se empezaron a aplicar desde el primero de julio de 2022, la duración mínima del préstamo de un jugador es el intervalo entre “dos períodos de registro”. Esto quiere decir que el futbolista deberá estar en el club que lo contrató a préstamo hasta que se vuelva abrir el mercado de fichajes. No puede solo ser prestado por un partido. En cuanto a la duración máxima de los préstamos, la Federación Internacional de Fútbol Asociado establece que debe ser de un año.