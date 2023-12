El deporte no cesa y este jueves 7 de diciembre habrá acción de distintas disciplinas. Los ojos del mundo estarán en lo que ocurra en Miami con el sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024. Sin embargo, habrá más partidos del fútbol europeo, encuentros de la NBA, la Liga Nacional y la Euroliga, además del inicio de una nueva semana de la temporada regular de la NFL. A continuación, puedes ver la agenda deportiva que preparamos en Bolavip.

El sorteo de la Copa América, que se jugará el próximo año, acapara los ojos de los amantes del deporte. Pero, antes de disfrutar del evento que reúne a las mejores selecciones de CONMEBOL y CONCACAF, podrás ver algunos partidos del fútbol europeo como la Premier League, la Ligue 1 y la Copa del Rey. Además, inicia una nueva fecha de la Liga Profesional Saudí con el partido de Al Ittihad, equipo que conduce el argentino Marcelo Gallardo.

También habrá partidos de básquet y el fútbol americano. La NBA tendrá las semifinales de su Torneo in-season donde cuatro equipos buscan quedarse con la primera gran alegría de la temporada. La Liga Nacional de Básquet continúa con más partidos al igual que la Euroliga. Y, por último, empieza una nueva semana de la NFL con el Thursday Night Football.

Agenda deportiva del jueves

Sorteo de la Copa América 2024

⚽ Sorteo de la Copa América Estados Unidos 2024: DGO, DSports, TyC Sports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:15hs | 🇺🇸 PT 17:15 hs | 🇪🇸 01:15hs

Premier League

⚽ Everton vs. Newcastle: ESPN 2, Star+, Paramount+, Peacock, Movistar+, DAZN España, DAZN 2

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:20 hs | 🇺🇸 PT 12:20 hs | 🇪🇸 20:20 hs

⚽ Tottenham vs. West Ham: ESPN, Star+, Paramount+, nbcsports.com, NBC Sports App, USA Network, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, Movistar+, DAZN España, DAZN 1

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Ligue 1 de Francia

⚽ Brest vs. Strasbourg: ESPN 3, Star+, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, Eurosport Player España

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:20 hs | 🇺🇸 PT 12:20 hs | 🇪🇸 20:20 hs

Copa del Rey

⚽ Arandina vs. Cádiz: DGO, DSports (1613), Sky HD, ESPN+, Movistar Liga de Campeones 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Cayón vs. Athletic Club: Sky HD, ESPN+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Orihuela vs. Girona: DGO, DSports (1613), Sky HD, ESPN+, fuboTV España, TDP, RTVE.es, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Sestao River vs. Celta de Vigo: DGO, DSports (1613), Sky HD, ESPN+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Campeonato Uruguayo

⚽ Nacional vs. Montevideo City Torque: Star+, GolTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Defensor Sporting vs. Danubio: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Racing Club de Montevideo vs. Cerro: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ La Luz vs. Fénix: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 13:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Liga Profesional Saudí

⚽ Damac vs. Al Ittihad: Fubo, FOX Deportes, FOX Sports 2 (Sólo Estados Unidos)

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

NBA / Torneo in-season

🏀 Semifinal – Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers: ESPN 2, Star+, League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

🏀 Semifinal – Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans: Star+, League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:00 hs | 🇺🇸 PT 19:00 hs | 🇪🇸 03:00 hs

Liga Nacional de Básquet

🏀 Platense vs. Instituto: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 San Lorenzo vs. Quimsa: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

🏀 Peñarol vs. Riachuelo: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Gimnasia vs. Zárate Basket: Básquet Pass TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 18:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Euroliga

🏀 Panathinaikos vs. Real Madrid: DGO, DSports (1616)

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:15 hs | 🇺🇸 PT 12:15 hs | 🇪🇸 20:15 hs

NFL

🏈 Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots: FOX Sports 3, Fubo, FOX Sports, Movistar Deportes, Movistar Plus+, NFL Game Pass en DAZN, Prime Video

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:15 hs | 🇺🇸 PT 18:15 hs | 🇪🇸 02:15 hs