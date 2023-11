Sergio ‘Oveja’ Hernández es el entrenador más ganador en la historia de la Selección Argentina de Básquet y de la Liga Nacional. Es sinónimo de liderazgo, manejo de grupo y dedicación, aún más allá de su propia disciplina. Representa uno de los nombres más ilustres y exitosos, que ha tenido que afrontar el desafío y la responsabilidad de dirigir a uno de los mejores equipos de la historia del deporte argentino.

El básquet argentino brilló al mismo tiempo que su Generación Dorada le pintaba la cara a cuanto rival se cruce por su camino. Así como los nombres de Rubén Magnano y Julio Lamas han sido vitales en el proceso, el de Sergio Santos Hernández no puede quedar descartado. Para conocer mucho más sobre la mente, la carrera, su opinión del deporte y su vida personal, el entrenador bahiense dialogó con Juan Pablo Varsky en su nuevo ciclo de entrevistas, Clank!.

‘Oveja’ goza de un palmarés envidiable en el básquet argentino, gracias a sus triunfos en Estudiantes de Olavarría, en Boca y, por supuesto, en Peñarol de Mar del Plata, su segunda casa. Lo que motivó que le llegue la oportunidad de dirigir a la Selección Argentina, pero no una sino dos veces en su carrera.

Su conocimiento y gran manejo de grupo lo explica de buena forma en la entrevista con Varsky. Para ello, contó también con un grupo especial que le dio grandes alegrías a la Argentina como es la Generación Dorada. En este sentido, lo demuestra con una historia sobre la capitanía y cómo el propio Manu Ginóbili fue clave para ello.

¿Cómo Scola fue capitán de la Selección Argentina gracias a un llamado de Ginóbili?

Por el año 2007, Hernández ya llevaba unos años al frente de la Selección Argentina, pero la Generación Dorada empezaba a perder a algunos referentes. Fue el caso de Pepe Sánchez, quien decidió no jugar más en el seleccionado por lo que se debía elegir un nuevo capitán. Con los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 cerca, el grupo debía tener un nuevo líder y ‘Oveja’ recuerda qué fue lo que pasó en aquel entonces.

“Hasta el 2007 el capitán era Pepe (Sánchez), que decide no jugar más para la selección. El candidato natural (para reemplazarlo con la capitanía) era Manu (Ginóbili). Ninguno de los dos va al Preolímpico (en Las Vegas). Entonces, queda Luis (Scola) en 2007. A Las Vegas fuimos con Luis, Carlos Delfino y Pablo Prigioni, y logramos la clasificación ante Brasil que tenía a todos (sus figuras) y llegamos a Beijing“, empezó contando el entrenador.

Scola quedó como capitán en el Preolímpico, pero ya para Beijing se anticipaba las vueltas de Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, quienes habían salido campeones de la NBA con San Antonio Spurs en 2007, y Andrés Nocioni. “Empieza el corrillo de ‘¿Qué va a pasar ahora que vuelve Manu?’ El capitán tiene que ser Manu. Y algunos decían él o Fabri (Oberto)“, recordó ‘Oveja’.

En ese momento, contó la verdad sobre la capitanía. “Atiendo un llamado de Manu y me dice: ‘Te llamo porque estoy leyendo y escuchando algunas cosas; lo hablé con Fabri y, con todo respeto, el capitán tiene que ser Scola. Él puso la cara, él fue a Las Vegas, gracias a su liderazgo estamos en Beiijing. El capitán tiene que ser Scola hasta que decida retirarse’“, replicó Sergio Hernández. Fue el propio Ginóbili quien bendijo a ‘Luifa’ como el nuevo capitán de la Selección Argentina.

El valor de ser capitán en una selección y la opinión de Sergio Hernández

“Parece fácil, pero no es fácil. Ser capitán de una selección es un tema que al ego le da un lugar grande, y renunciar a eso para que su compañero lo hiciera porque consideraba que se lo había ganado y que tenía el liderazgo para ser capitán, cuando sabés que el pueblo está pidiendo que vos lo seas, no es un tema menor. Por eso estos tipos lograron lo que lograron, no solo por jugar bien al básquet“, opinó Hernández con Varsky.

Precisamente, uno de los méritos de la Selección Argentina fue la propia idiosincrasia del grupo y de cada uno de los jugadores. Los valores que cosecharon y promovieron a lo largo de los primeros años del siglo XXI llevaron a los éxitos que quedaron guardados para siempre en la historia no sólo del básquet sino de todo nuestro deporte.

La carrera de Sergio ‘Oveja’ Hernández

Sergio ‘Oveja’ Hernández tuvo dos ciclos como director técnico de la Selección Argentina de Básquet. Durante su primera etapa entre 2005 y 2010 llevó a la ‘Albiceleste’ a los títulos del Sudamericano 2008 y la FIBA Diamond Ball en el mismo año, además de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Su segundo ciclo al frente del seleccionado argentino fue entre los años 2015 y 2021 donde logró la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, además de lograr el subcampeonato en el Mundial de China 2019. Se fue del combinado nacional como el entrenador con más partidos de su historia (116) y el de mejor porcentaje de victorias (72,4 por ciento), además de conseguir una marca de 84 triunfos y 32 derrotas.

En tanto, en la Liga Nacional, es el entrenador con más partidos (1.041) y con más victorias (649), además de ser ganador de seis títulos (dos con Estudiantes de Olavarría, una con Boca y tres con Peñarol de Mar del Plata). A nivel clubes, también goza de ocho títulos internacionales. También dirigió en países como España, Brasil y Puerto Rico.

La entrevista completa a Sergio 'Oveja' Hernández en Clank!