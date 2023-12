Se acercan las fiestas navideñas, pero la acción del deporte no se detiene. Este sábado 23 de diciembre hay actividad para todos los gustos y en Bolavip te traemos la agenda deportiva. Aquí puedes ver horarios y canales para ver en vivo todo los partidos y eventos deportivos del día.

Las ligas más importantes de Europa tienen partidos para todos los gustos: la Premier League, la Serie A de Italia y LaLiga de España, además de acción de la Copa de la Liga de Portugal y la segunda división de los torneos de Inglaterra e Italia.

En el plano polideportivo, la NBA y la Liga ACB tienen partidos para disfrutar durante toda la jornada si eres fanático del básquet. El rugby, por su parte, continúa la actividad del Top 14 de Francia y la Premiership inglesa. Mientras que, este sábado, habrá dos partidos de la semana 16 de la NFL.

Agenda deportiva del sábado 23 de diciembre

Premier League

⚽ West Ham vs. Manchester United: Star+, Paramount+, nbcsports.com, NBC Sports App, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, DAZN España, DAZN 1, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 08:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 07:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:30 hs | 🇺🇸 PT 04:30 hs | 🇪🇸 13:30 hs

⚽ Tottenham vs. Everton: Star+, ESPN, Paramount+, Peacock, SiriusXM FC, DAZN España, DAZN 1, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Fulham vs. Burnley: Star+, Paramount+, Peacock, DAZN España, DAZN 4, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Luton Town vs. Newcastle: Star+, Paramount+, nbcsports.com, NBC Sports App, UNIVERSO NOW, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, DAZN España, DAZN 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Nottingham Forest vs. Bournemouth: Star+, Paramount+, Peacock, DAZN España, DAZN 3, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

⚽ Liverpool vs. Arsenal: Star+, ESPN, Paramount+, NBC, SiriusXM FC, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, DAZN España, DAZN 1, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

Serie A

⚽ Frosinone vs. Juventus: Star+, ESPN, CBS Sports Network, Paramount+, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 08:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 07:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 06:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 05:30 hs | 🇺🇸 PT 03:30 hs | 🇪🇸 12:30 hs

⚽ Bologna vs. Atalanta: Star+, ESPN 2 (excepto Chile), ESPN 3 México, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Torino vs. Udinese: Star+, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Hellas Verona vs. Cagliari: Star+, ESPN México, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Inter vs. Lecce: Star+, ESPN 2, Paramount+, Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Vamos

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Roma vs. Napoli: Star+, ESPN 2 México, Paramount+, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 15:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

LaLiga

⚽ Atlético de Madrid vs. Sevilla: DGO, DSports, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, ESPN Deportes, ESPN+, DAZN España, DAZN LaLiga, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:15 hs | 🇺🇸 PT 07:15 hs | 🇪🇸 16:15 hs

Copa de la Liga de Portugal

⚽ Tondela vs. Sporting CP: Star+, ESPN 2 México

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 10:00 hs | 🇪🇸 19:00 hs

⚽ Porto vs. Leixoes: Star+, ESPN 2 México

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

Championship de Inglaterra

⚽ Leeds United vs. Ipswich Town: Star+, ESPN 2 México, ESPN+, DAZN España, DAZN 2, Movistar+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 09:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 08:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 07:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 06:30 hs | 🇺🇸 PT 04:30 hs | 🇪🇸 13:30 hs

⚽ Stoke City vs. Millwall: Star+, ESPN+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs

Serie B

⚽ Parma vs. Ternana: DGO, DSports

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 05:00 hs | 🇪🇸 14:00 hs

⚽ Sampdoria vs. Feralpisalò: DGO, DSports, FOX Deportes, Fox Soccer Plus, FOX Sports App, Foxsports.com

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:15 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:15 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:15 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:15 hs | 🇺🇸 PT 07:15 hs | 🇪🇸 16:15 hs

NBA

🏀 New York Knicks vs. Milwaukee Bucks: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

🏀 Los Angeles Clippers vs. Boston Celtics: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

🏀 New Orleans Pelicans vs. Houston Rockets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Indiana Pacers vs. Orlando Magic: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Charlotte Hornets vs. Denver Nuggets: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 16:00 hs | 🇪🇸 01:00 hs

🏀 Toronto Raptors vs. Utah Jazz: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Atlanta Hawks vs. Memphis Grizzlies: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Brooklyn Nets vs. Detroit Pistons: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:30 hs

🏀 Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Chicago Bulls vs. Cleveland Cavaliers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

🏀 Golden State Warriors vs. Portland Trail Blazers: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Dallas Mavericks vs. San Antonio Spurs: Star+, ESPN, League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

🏀 Sacramento Kings vs. Minnesota Timberwolves: League Pass, NBA TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 00:30 hs (domingo 24) | 🇧🇴 🇻🇪 23:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 21:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 04:30 hs

Liga ACB

🏀 Joventut Badalona vs. Real Madrid: Star+, FOX Sports 2

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 14:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 13:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 12:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 11:30 hs | 🇺🇸 PT 09:30 hs | 🇪🇸 18:30 hs

NFL

🏈 Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals: Star+, ESPN 2, ESPN Extra, ESPN México, NFL Game Pass Internacional en DAZN, NBC, NFL+, Fubo, Movistar Deportes, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 17:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 16:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:30 hs | 🇺🇸 PT 13:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

🏈 Los Angeles Chargers vs. Buffalo Bills: FOX Sports 3, FOX Sports México, NFL Game Pass Internacional en DAZN, Peacock, NFL+, Fubo, Vamos, Movistar Plus+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 21:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Top 14 de Francia

🏉 Pau vs. Clermont: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:55 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:55 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:55 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:55 hs | 🇺🇸 PT 06:55 hs | 🇪🇸 15:55 hs

🏉 Toulouse vs. Toulon: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 16:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

Premiership inglesa

🏉 Exeter Chiefs vs. Leicester Tigers: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 11:55 hs | 🇧🇴 🇻🇪 10:55 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 09:55 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 08:55 hs | 🇺🇸 PT 06:55 hs | 🇪🇸 15:55 hs

🏉 Bath vs. Harlequins: Star+, ESPN 3

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 🇺🇸 ET 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 07:00 hs | 🇪🇸 16:00 hs