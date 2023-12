Los clubes de Argentina pueden convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Así lo estableció el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que salió en el boletín oficial el pasado jueves por orden del presidente Javier Milei. A partir de esto, Chelsea apareció como el primer grande de Europa interesado en adquirir un equipo argentino y sus hinchas ya le apuntaron a uno: Racing.

La noticia surgió en las últimas horas en Inglaterra a partir de una publicación en X (Twitter) del periodista Felix Johnston, quien reveló que Chelsea está estudiando los clubes argentinos para convertir a alguno en su próximo club satélite. El conjunto londinense está bajo la propiedad del consorcio estadounidense BlueCo, cuyo presidente es Todd Boehly. Además de tener a este club, a mitad de 2023, compró el Racing de Estrasburgo, de Francia.

La posibilidad de que un grupo inversor o un propietario privado pueda adquirir un club argentino gracias al DNU de Milei es latente, pero todavía debe atravesar un organismo importante: la AFA. Tal como hemos contado en Bolavip, el estatuto de la entidad madre del fútbol argentino establece que si un club pasa a ser una SAD podría ser desafiliado.

No obstante, pese a toda esta situación, en Inglaterra, los hinchas de Chelsea se entusiasmaron con la posibilidad de que un club argentino forme parte del conglomerado de BlueCo. Algunos hasta se animaron a tirar nombres, pero hubo uno que generó consenso.

“Ni Boca ni River… debería ser alguno como Racing”

Uno de los comentarios más salientes que aparecieron del tuit de Johnston fue el de un hincha (@JHarrisCFC) que puso sobre la mesa a Racing Club. Lo hizo luego de que otro usuario había puesto a Boca o River. Sin embargo, los descartó por ser “muy grandes“.

“Debería ser alguno como Racing“, puso este fanático de Chelsea. Y expuso las razones por las que eligió a la ‘Academia’. “El punto de comprar un club en ese tipo de liga es enviar jugadores allí y dejar que se desarrollen a un ritmo constante”, explicó, algo que no pasa con Boca o River donde las expectativas son más altas.

Por supuesto, hubo varios hinchas de los ‘Blues’ que se preguntaron por Racing, generando mucha curiosidad. Sin embargo, desde Argentina, las cosas fueron diferentes, ya que aparecieron hinchas del conjunto de Avellaneda y le salieron al cruce a este fanático.

La reacción de los hinchas de Racing contra la posibilidad de ser comprados por Chelsea

Por supuesto, los hinchas de Racing no quieren saber nada con la posibilidad de ser una SAD. Cabe recordar que ya tuvo un gerenciamiento de parte de Blanquiceleste Sociedad Anónima y todo terminó en una crisis de grandes dimensiones hacia el año 2008. Por eso, al aficionado de Chelsea, le salieron al cruce.

“Racing NO se toca ni esta a la venta para NADIE. Mejor busquen un club como Defensa y Justicia, Agropecuario, Talleres de Córdoba o Riestra que seguro les abren las puertas de par en par a su propuesta“, fue una de las respuestas. Hasta hubo insultos para este hincha inglés, quien, pese a todo, se lo tomó bien.

La realidad es que este fanático ‘blue’ tomó el nombre de Racing como un club importante, pero no necesariamente al que debería comprar Chelsea. Lo puso como ejemplo. “No digo ‘vayan a comprar Racing’, solo los pongo como ejemplo, podría haber usado cualquiera que no sea Boca o River“, aclaró.

Por lo pronto, la posibilidad de que BlueCo se meta en el fútbol argentino todavía es remota, pero sí está en análisis. Mientras, en Argentina, hubo un fuerte repudio al DNU de Milei por parte de los clubes, por lo que se podría venir un fuerte conflicto al respecto.