Chivas fue eliminado de la Champions Cup y en México no le perdonan el fracaso

Chivas de Guadalajara no pudo revertir la serie ante América de México que se le había puesto muy cuesta arriba por la derrota como local 3-0 en el partido de ida y terminó siendo eliminado en los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup pese a la victoria 3-2 en el Azteca y una considerable mejoría en la imagen del equipo. Fernando Gago, por su parte, tampoco pudo contener la ola de críticas que le enrostraron su primer gran fracaso al frente del Rebaño.

“Se acabó el sueño. Ya no ajusta el tiempo. Ojalá Gago salga con todo para mínimo romper la racha sin ganar en el Akron”, publicó en X la cuenta Chivas Shitposting, haciendo referencia a un nuevo clásico ante América que Guadalajara deberá afrontar este domingo y como local, por la decimosegunda fecha del Clausura 2024 de la Liga MX.

“No, pendejo, ningún Chivahermano está feliz. A menos que Gago gane el clásico de Liga, se meta hasta la final Y la gane, ningún Chivastardo estará feliz”, se remarcó desde La Super Chiva. “Si Torres no se hubiera echo expulsar. Si Gago no la hubiera cagado con los cambios en la ida. Si Mozo no hubiera metido autogol. Fracaso y mucho que cuestionar. Pero hoy demostraron que con huevos y sin salir cagados pueden competir”, opinó Freddy Tolentino. Incluso más tajante en su consideración fue Carlos Villaseñor: “Sí, morimos de algo, pero llamémoslo como es: FRACASO DE CHIVAS, FRACASO DE GAGO”.

El cambio en la imagen del equipo respecto a la catastrófica goleada sufrida en la ida fue más valorado a los futbolistas que al propio entrenador, que no logra revertir las críticas, ni de parte de los hinchas ni de buena parte de la prensa mexicana que ya lo ha elegido como uno de sus blancos favoritos. “Nada que reprocharle a los jugadores. Solo a Gago. Se cagó en el primer partido. Entregó la series desde el primer minuto. Pero por fin los jugadores nos mostraron que les corre sangre en las venas”, expresó un hincha. “La trilogía va empatada y ahora más que nunca esta eliminación es completamente culpa de Fernando Gago. Si así hubieran jugado la ida otra cosa sería”, añadió otro.

Alvaro Morales y un mensaje destructivo

Quién estaba esperando con servilleta al cuello la revancha entre Chivas de Guadalajara y América fue Álvaro Morales, uno de los principales detractores de Lionel Messi en la prensa mundial, quien venía siendo muy crítico del exentrenador de Racing. “Solo los mediocres se sentirían orgullosos por las Chivas. ‘Es que se jugó un gran partido’. Tonterías. Deberían aprender del América”, escribió en X.

“Si hubiese perdido, estaríamos pidiendo su cabeza”

Ricardo Ferretti, laureado entrenador en el fútbol mexicano, aseguró que la victoria, pese a la eliminación de Chivas de Guadalajara, le dio algo más de tiempo de trabajo a Fernando Gago. “Si hubiera perdido, muchos pediríamos ya su cabeza”.