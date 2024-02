Con tan solo 23 años, Facundo Díaz Acosta se consagró en el ATP de Buenos Aires al vencer en la final al chileno Nicolás Jarry por 6-3 y 6-4 en el Estadio Guillermo Vilas, culminando un torneo en su país natal sin haber cedido ni un solo set. Una actuación formidable.

Haber ganado su primer título ATP claramente es un punto de inflexión en la carrera del zurdo, sobre todo si mira por el espejo retrovisor y rememora aquellos tiempos difíciles que le tocó atravesar recientemente, peligrando su continuidad en la práctica deportiva.

Como sucedió con varios atletas a lo largo y ancho del país, la pandemia y las restricciones gubernamentales para circular por la vía pública limitaron la práctica y movilidad de Díaz Acosta para poder entrenarse de manera correcta. Fue allí cuando implementó un sistema casero para poder emular, de alguna manera, el clásico frontón para practicar su tiro.

¿Cómo lo hizo? Con un colchón. Un simple colchón de dos plazas apoyado en una pared con el objetivo de que cada pegada volviera, aunque la pelota rebotara con poca fuerza o directamente fuera amortiguada por el tejido y la espuma.

“Es muy duro lo que me pasa. Hay días que me levanto bien, pero otros sin ganas, sin querer hacer nada. No sé qué va a pasar cuando vuelva a jugar, si podré ser el de antes. No lo sé. Además, estoy en total desventaja con respecto a jugadores de otros países o de otros argentinos que pudieron entrenarse”, le dijo el zurdo a LA NACIÓN tras no haber sido autorizado por el gobierno a entrenarse con sus colegas.

Después de haber deslumbrado a todos en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, obteniendo la medalla plateada tras caer en la final ante el francés Hugo Gastón, la ilusión del público argentino de volver a ver a Díaz Acosta en una pista se fue desvaneciendo. Afortunadamente, a base de esfuerzo y dedicación, hoy el panorama es realmente soñado.

Díaz Acosta es campeón del ATP de Buenos Aires

Tras derrotar a Jarry en la final, el zurdo tuvo su desahogo con el trofeo entre sus manos. “Vengo soñando con este momento desde hace mucho tiempo. Venimos trabajando mucho con mi equipo y con mi familia apoyándome por detrás. Que mi primer torneo haya sido en Argentina es un todo un espectáculo. Muy feliz y muy contento por poder triunfar aquí”, expresó.

También hubo palabras para su rival chileno: “Quiero felicitar a Nico (Jarry) por la buena semana. Tuvimos lindas batallas en el pasado y me ganaste todas. Ojalá y nos encontremos en muchas más finales”.

Sin dudas, todo lo que le tocó vivir en el pasado seguirá sirviendo de motivación para mejorar día tras día y para no olvidarse de sus raíces y los obstáculos que tuvo que sortear para lograr ser campeón en la misma tierra en la que permaneció encerrado practicando con la ilusión de lograr un título.