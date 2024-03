Ex entrenador de Roger Federer: "Novak Djokovic tiene un problema psicológico"

Novak Djokovic volvió a los primeros planos, luego de que se confirmó la separación de su entrenador de seis años, Goran Ivanisevic. Respecto a su presente, Ivan Ljubičić, ex entrenador de Roger Federer, sorprendió al declarar que el serbio afronta un “problema psicológico“.

El actual número uno del mundo ATP no tuvo un buen inicio de año. Tras las derrotas ante Jannik Sinner en el Australian Open y ante Luca Nardi en el Masters 1000 de Indian Wells, se conoció la decisión de separar caminos con Ivanisevic.

En este sentido, Djokovic le reveló a TennisMajors “todavía no sé quién será mi nuevo entrenador“. Pero, lo más sorprendente fue que admitió que no sabe si habrá uno, por lo que en los próximos torneos, no tendrá a nadie que lo acompañe en el banco durante los partidos.

Ivan Ljubičić: “Djokovic tiene un problema psicológico”

En medio de esta situación de Djokovic, surgieron unas llamativas declaraciones de Ivan Ljubičić, ex número 3 del mundo y ex entrenador de Roger Federer. En una entrevista para La Gazzetta dello Sport, intentó explicar las razones del bajón que tiene el serbio por estos momentos.

“El suyo es un problema psicológico, ciertamente no ha olvidado cómo jugar al tenis. Sin duda, Nole debe tener fuego adentro, sino le falta algo. Está acostumbrado a luchar en cada punto, a conquistar el terreno de juego palmo a palmo, y si no siente esos estímulos puede meterse en dificultades. Pero estoy convencido de que a medida que se acerquen sus verdaderos objetivos para la temporada podrá recuperarse“, opinó el croata.

¿Cómo sigue el calendario para Novak Djokovic?

Tras separar caminos de Ivanisevic y al renunciar a su participación en el Masters 1000 de Miami, se esperaba el regreso de Novak Djokovic para el ATP 500 de Dubái. Sin embargo, también desistió de participar en el certamen en los Emiratos Árabes Unidos.

Se cree que Nole recién volverá para la gira de polvo de ladrillo por Europa. Su primera participación sería en el Masters 1000 de Montecarlo, que comienza el 7 de abril próximo. De ahí, jugaría en Madrid, Roma y en el segundo Grand Slam del año, Roland Garros.