GGPoker , la sala de póker en línea más grande del mundo, se complace en anunciar el lanzamiento de Road to Paradise, torneos de póker en línea que permitirán a los jugadores ganar su entrada al nuevo evento en vivo de de la Serie Mundial de Póker (WSOP), WSOP Paradise.

La serie Road To Paradise, que dio comienzo el 1 de octubre de 2023, cautiva a los entusiastas del póker de todo el mundo. Con cientos de paquetes exclusivos entre manos, los jugadores se embarcan en un viaje que los llevará del paño digital a las playas de arena blanca del Caribe y a la gloria en la WSOP.

Cada paquete WSOP Paradise incluye la entrada al prestigioso Evento Principal de las WSOP Paradise de $5.000, que tendrá lugar en el paraíso tropical de Atlantis Paradise Island a partir del 9 de diciembre y que cuenta con $15 millones en premios garantizados. Pero eso no es todo: los ganadores también disfrutarán de una estadía de 11 noches en el lujoso complejo turístico Atlantis Paradise Island, famoso por sus lujosos servicios y sus impresionantes vistas al mar.

Imaginate escapar del frío invernal para disfrutar de un paraíso del póker bajo el sol de las Bahamas. Con cada mano que se reparta en Road To Paradise, los jugadores estarán un paso más cerca del viaje de póker de su vida.

Daniel Negreanu, Embajador Global de GGPoker y seis veces ganador de brazaletes de las WSOP, compartió su entusiasmo por Road To Paradise, declarando: “Estamos muy ilusionados de ofrecer a los jugadores de póker de todo el mundo la oportunidad de ganar un paquete increíble para jugar en las WSOP Paradise en las Bahamas. No es sólo un evento de póker; son unas vacaciones de ensueño y estoy ansioso por ver quiénes serán los afortunados ganadores”.

Los jugadores de todo el mundo ya pueden recorrer el Road To Paradise en GGPoker desde el 1 de octubre, mientras que los jugadores con base en Estados Unidos también pueden ganar entradas para la WSOP Paradise a través de WSOP.COM , con satélites ya en marcha y una variedad de promociones exclusivas en oferta.

Acá, más información sobre WSOP Paradise.

Acerca de la Serie Mundial de Póker

Como parte de las operaciones de Caesars Entertainment’s Caesars Digital, la Serie Mundial de Póker® es el evento de juego más grande, rico y prestigioso del mundo, habiendo otorgado más de $4.000 millones en premios y el prestigioso brazalete de oro, reconocido mundialmente como el premio más importante de este deporte. Con un amplio abanico de torneos en todas las modalidades principales de póker, la WSOP es el torneo de póker más longevo del mundo, ya que se remonta a 1970. En 2023, el evento atrajo a 214.641 participantes de más de 114 países al Paris Las Vegas y al Horseshoe Las Vegas y repartió más de $403 millones en premios. Además, las WSOP han establecido alianzas pioneras en el ámbito de la radiodifusión, los medios digitales y los patrocinios corporativos, y han conseguido expandir la marca a nivel internacional con la llegada de la WSOP Europe en 2007 y las WSOP Asia-Pacific en 2013 y la WSOP International Circuit Series en 2015. Todos los eventos de la WSOP están sujetos al reglamento vigente de la WSOP. Para obtener más información, visita www.wsop.com .

Acerca de Caesars Entertainment, Inc.

Caesars Entertainment, Inc. (NASDAQ: CZR) es la empresa de casinos y entretenimiento más grande de los Estados Unidos y uno de los proveedores de casinos y entretenimiento más diversificados del mundo. Desde sus comienzos en Reno, NV, en 1937, Caesars Entertainment, Inc. ha crecido con el desarrollo de nuevos resorts, ampliaciones y adquisiciones. Los resorts de Caesars Entertainment, Inc. operan principalmente bajo las marcas Caesars®, Harrah’s®, Horseshoe® y Eldorado®. Caesars Entertainment, Inc. ofrece servicios diversificados de juego, entretenimiento y hospitalidad, destinos únicos y una completa gama de experiencias de juego y apuestas deportivas móviles y en línea. Todo ello vinculado a su programa de fidelización Caesars Rewards, líder en el sector, y centrado en crear valor para sus clientes a través de una combinación única de servicio impecable, excelencia operativa y liderazgo tecnológico. Caesars está comprometida con sus empleados, proveedores, comunidades y el medio ambiente a través de su marco PEOPLE PLANET PLAY. Saber Cuándo Parar Antes de Empezar.® ¿Problemas de juego? Llama o envía un mensaje de texto al 1-800-GAMBLER.

Para más información, visite www.caesars.com/corporate .

Acerca de GGPoker

GGPoker es la sala de póker más grande del mundo, con una base de jugadores global. Ofrece una amplia gama de juegos y funciones innovadoras, como el póker patentado Rush & Cash, All-In or Fold, Flip & Go, Spin & Gold, Battle Royale, GGCare & GGCheers, plataforma de apuestas integrada, mensajería de vídeo SnapCam, PokerCraft y Smart HUD, todos ellos diseñados para mejorar las experiencias de juego y hacer que el póker sea ahora más divertido que nunca.

En 2020, GGPoker organizó el evento principal de la WSOP en Línea, el cual batió todos los récords mundiales. En 2021, GGPoker ganó el premio de PokerListing al “Mejor Software de Póker”. En 2022, GGPoker se convirtió en la sala de póker en línea más grande del mundo y recibió el premio al Operador de Póker en Línea del Año en los SiGMA Americas Gaming Awards. En 2023, GGPoker envió a más de 750 jugadores al Evento Principal en vivo de la WSOP 2023 y apoyará la WSOP Paradise en el Atlantis Paradise Island en las Bahamas.

Más información sobre GGPoker en GGPoker.com y en Facebook y Twitter.

