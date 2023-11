Una de las noticias que conmueve al mundo fútbol en la actualidad es el secuestro del padre de Luis Díaz, el futbolista colombiano del Liverpool. Sin embargo, no es la primera vez que se vive esto, y el histórico jugador nigeriano John Obi Mikel reveló cómo se enteró del secuestro de su padre a horas de enfrentar a la Selección Argentina en el Mundial Rusia 2018.

Mikel es uno de los deportistas más destacados que dio Nigeria en el último tiempo, y militó en el Chelsea entre 2006 y 2017. Durante su carrera también defendió la camiseta de su Selección en 91 ocasiones, cuarto en la tabla de más apariciones en la historia. Sin embargo, durante Rusia 2018 vivió un momento durísimo en su vida: “Dos horas antes del partido recibí una llamada de mi hermano, diciendo que mi padre había sido secuestrado por segunda vez en Nigeria“, reveló.

En una entrevista con el medio británico talkSPORT, Mikel dio a conocer esta historia de vida en la cual comentó cómo vivió esa dura situación. “Mi padre fue secuestrado cuando jugaba para el equipo nacional el Mundial del 2018 en Rusia, y estábamos a punto de jugar contra Argentina”, contó.

La situación en Nigeria no es fácil, especialmente con la inseguridad, y Mikel contó que no fue la primera vez que esto sucedía: “él ya había sido secuestrado y yo había hablado con los secuestradores. Me pidieron mucho dinero, el cual eventualmente pagué antes de que lo liberaran”, afirmó.

La reacción de Obi Mikel ante el secuestro de su padre y el partido vs Argentina

“Fue absolutamente shockeante, porque estaba por entrar a uno de los partidos más importantes de mi vida”, admitió Mikel. “El hecho de saber que había sido secuestrado me rompió. No podía dejar la habitación, no le podía decir a nadie. Pase media hora pensando en qué hacer… ¿Debo decirle al entrenador? ¿A mis compañeros? ¿Hacer un anuncio?”, explicó.

“Estábamos frente al partido más importante de nuestras vidas. Estábamos por jugar contra Lionel Messi y Argentina”, afirmó Mikel, que finalmente se decidió por jugar el partido con su Selección, a pesar de haber estado afrontando esta situación imposible.

“Tomé la decisión de quedarme callado. Llamé a mi madre y a mis hermanos, todos lloraban. Me dijeron que no debía jugar porque no iba a poder rendir bien. Me tomé mi tiempo y decidí jugar igualmente. No le conté a nadie, entré al campo y jugué. Lamentablemente, no ganamos, y luego del partido le conté a todos lo que pasaba”, relató el ex futbolista de 36 años.

La historia de Mikel cambió rápidamente de triste y preocupante a sorprendente cuando contó la reacción de Roman Abramovich, por aquel entonces Presidente del Chelsea, al conocer la situación. “Roman me preguntó si quería que envíe gente allí. Me dijo ‘si envío gente puedo recuperar a tu padre’ y yo le pregunté cómo iba a hacer eso”, contó el volante nigeriano. “‘No te preocupes por ello, sólo déjamelo a mi. Si quieres esa opción, puedo hacerlo’, fue su respuesta [la de Abramovich]”, reveló Mikel.

La historia termina con ‘final feliz’, ya que Mikel logró recuperar a su padre de los captores, aunque no fue fácil: “Tuve a mi padre llorando en el teléfono y diciendo que les de lo que pedían porque lo habían golpeado mucho y hasta puesto un arma en su cabeza, diciendo que lo iban a matar. Finalmente pagué lo que pidieron y lo liberaron”, finalizó.

Su mensaje de apoyo para Luis Díaz

Como mencionamos, hoy por hoy quien atraviesa una situación similar es Luis Díaz, ya que sus padres fueron capturados en Colombia por un grupo guerrillero conocido como ELN. Su madre fue liberada, pero su padre sigue cautivo.

Mikel aprovechó la ocasión para enviarle fuerzas y un consejo al colombiano: “Se exactamente por lo que esta pasando, y espero que se mantenga fuerte. Se que es un duro momento como jugador, y como hombre. Tienes a tu madre, tus hermanos, hermanas y lo que todos están pasado es difícil. Mi mensaje para él es que se mantenga fuerte y haga todo lo que pueda para que lo liberen.”