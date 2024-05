Ignacio De Arruabarrena rompió el silencio sobre el interés de River: "Me entusiasma"

River empezó a moverse. Si bien el mercado de pases comienza el 1 de junio, la dirigencia ha iniciado conversaciones en varios frentes para acelerar los fichajes lo más rápido posible y, en este contexto, el nombre de Ignacio De Arruabarrena ha sonado fuerte en las últimas horas.

En diálogo con BOLAVIP, el arquero uruguayo habló acerca del interés del Millonario mientras todavía no se define su futuro en el Arouca de la Primera División de Portugal.

“Estoy al tanto del interés de River. Sé que hubo algunas averiguaciones, según me contó mi padre, pero no sé mucho más. Tengo contrato acá (Arouca) hasta junio y hemos hablado sobre la renovación de contrato, pero todavía no hemos concretado”, señaló De Arruabarrena sobre su presente deportivo.

Sorprendido por la repercusión, el charrúa aseguró: “Esto de River me entusiasma”. A su vez, se encargó de dejar en claro que está enfocado en los últimos tres partidos que le quedan por jugar en Portugal antes de que se termine la temporada.

Cuándo podría llegar De Arruabarrena a River

El uruguayo quedará libre en junio después de dos temporadas, por lo que en caso de que River lo pretenda para reforzar su arco deberá negociar directamente por él. Eso es una gran noticia para el Millonario, que se ahorraría millones en su contratación.

Como si esto no fuera suficiente, contaron que es argentino, pese a haber nacido en Uruguay, porque sus padres también lo son. Es por eso que no llenaría cupo de extranjero, algo que siempre es un dolor de cabeza.

River en la actualidad tiene llena las casillas de extranjeros con Miguel Borja, Paulo Díaz, Nicolás Fonseca, Agustín Sant’Anna y Sebastián Boselli. Pero, el zaguero chileno está realizando los trámites para nacionalizarse, motivo por el cual liberaría una de las plazas para la próxima temporada.

Quién es De Arruabarrena

De Arruabarrena debutó como profesional en 2015 en Montevideo Wanderers. Luego, pasó por Tacuarembó a préstamo y en 2022 se unió a Arouca de Portugal.

En total, atajó en 213 encuentros, le convirtieron 260 goles y mantuvo la valla invicta en 66 ocasiones. Cabe destacar que en lo que va de la temporada le patearon 16 penales, de los cuales solamente atajó 5: un 35% de efectividad.