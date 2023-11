La Selección Argentina vuelve a jugar en nuestro país y lo hará el próximo jueves 16 de noviembre en cancha de Boca, ante la Selección de Uruguay por una nueva fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Las entradas para Argentina-Uruguay saldrán a la venta este martes 8 de noviembre y te contamos todo lo que necesitas saber al respecto.

Argentina llega al encuentro como líder indiscutido de las Eliminatorias Sudamericanas, con cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones, siete goles a favor y sin haber recibido tantos en contra (1-0 vs Ecuador; 3-0 vs Bolivia; 1-0 vs Paraguay y 2-0 vs Perú). Por su parte, Uruguay es uno de los escoltas, con 7 unidades, junto a Brasil y Venezuela, tras su victoria ante el Scratch (2-0) en su última presentación.

Al jugarse el partido en La Bombonera, la cantidad de entradas a la venta se reduce en comparación a la de los partidos disputados en El Monumental, y habrá alrededor de 50 mil entradas para los fanáticos, ya que el estadio cuenta con una capacidad total de 57 mil espectadores.

Quienes tendrán una ventaja a la hora de comprar entradas serán los usuarios de American Express, ya que el banco maneja una preventa exclusiva para sus miembros. A raíz de ello, podrán ingresar de forma anticipada, entre las 12hs y 16hs de este martes 8 de noviembre, a comprar sus entradas. La apertura para el público general se dará a partir de las 18hs.

Precios de las entradas para Argentina-Uruguay

Los precios de las entradas para ver Argentina-Uruguay en La Bombonera van desde 11 mil pesos argentinos, en las más accesibles y para menores, hasta los 125 mil pesos en las preferenciales. Aquí la lista completa de precios:

GENERAL: $ 25.000

$ 25.000 MENOR A Popular (hasta 10 años): $ 11.000

$ 11.000 PLATEA ALTA ‘K’: $ 49.000

$ 49.000 PLATEA ALTA (H-I-J-F-G): $ 77.000

$ 77.000 PLATEA BAJA ‘L’: $ 105.000

$ 105.000 PLATEA MEDIA: $ 107.000

$ 107.000 PREFERENCIAL: $ 125.000

Horario para la venta de entradas de Argentina-Uruguay

Las entradas se pondrán a la venta en dos horarios, debido a la preventa exclusiva para usuarios American Express, que tendrán la oportunidad de sacar sus entradas de forma anticipada. Eso será durante el mediodía de este martes 8 de noviembre, mientras que la venta abierta al público general tendrá lugar por la tarde.

Los horarios son los siguientes:

Preventa exclusiva AMEX: martes 8 de noviembre de 12hs a 16hs

martes 8 de noviembre de 12hs a 16hs Venta general: martes 8 de noviembre desde las 18hs

El canje se realizará desde el lunes 13/11 hasta el miércoles 15/11 en las boleterías del estadio de Huracán, de 9 a 15 hs, confirmó la AFA, para el retiro de las entradas una vez compradas.