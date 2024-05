Fútbol para Todos es un programa de culto. De 2003 a 2013 estuvo al aire y tuvo diversas formaciones, pero sin dudas su elenco más recordado es el que formaron Germán Paoloski, Fernando Carlos, Emiliano Pinsón y Walter Queijeiro. Difícil es olvidar lo que se generó en esos diez años con el fútbol tenis como bandera, pero también con memorables entrevistas, imitaciones, humor y una química que traspasó la pantalla.

Hace algunos días se confirmó que Fútbol para Todos vuelve en formato de streaming y Bolavip se contactó con los cuatro protagonistas quienes se encargaron de contar cómo será su regreso y además repasaron momentos icónicos de un programa que marcó a una generación.

“Está confirmado que nos juntamos y volvemos, pero todavía tenemos que resolver en qué canal de streaming va a ser. No te puedo dar muchos más datos, pero te garantizo que volvemos los cuatro”, fue lo primero que dijo Emiliano Pinsón al responder al llamado de Bolavip.

Germán Paoloski, por su parte, también se refirió a la vuelta: “El programa le gustó a la gente, porque la repercusión que hubo cuando subimos la foto contando que volvíamos fue importante. Me da mucho gusto que la gente recuerde ese programa. Era buscar la diversión”.

El plantel de Fútbol para Todos, en la previa de su regreso.

Los inicios

Un 3 de febrero de 2003, Fútbol para Todos salió por primera vez al aire en la pantalla de Fox Sports. En aquel entonces lo conducían Germán Paoloski y Fernando Carlos, la intención del canal era que sea un programa deportivo, aunque la idea de ellos era agregarle algo de diversión.

“Mentiría si te dijera que cuando empezamos solos con Fer en 2003 me iba a imaginar en lo que después se convirtió. De hecho, al principio no nos gustaba mucho el nombre del programa. Queríamos hacer cosas diferentes y al principio el programa era un poco estructurado. Me acuerdo que al principio, un productor, nos dijo que no nos hagamos los graciosos y que hagamos de periodistas deportivos. Para Fernando y para mí era difícil no intentar generar cosas graciosas. Más allá de ser periodistas, siempre nos picaba el bichito de hacer algo divertido y que la gente quiera ver algo distinto”, así lo recuerda Germán Paoloski.

Fernando Carlos, agregó: “El programa empezó el 3 de febrero de 2003 y la idea del canal era que sea periodístico. Lo citaron a Germán y le preguntaron con quién quería hacerlo, él dijo que conmigo. Habíamos compartido algunos noticieros de Fox Sports Noticias y nos conocíamos de la escuela de periodismo. Cuando a mí me preguntaron lo mismo, yo no sabía lo que había dicho Germán, y dije que con él“.

Walter Queijeiro, quien en 2004 tuvo sus primeras apariciones y que en 2005 quedó como miembro fijo, recordó respecto a los inicios: “Uno de los primeros programas, Fernando Carlos mostró una tarjeta amarilla y los cagaron a pedos, y le dijeron ´ustedes no son graciosos, son periodistas deportivos´. El programa fue muy criticado, en Deportea arrancó el ciclo diciendo que el periodismo no era hacer chistes ni jugar al fútbol tenis”.

Se agranda el equipo

“El programa empezó el 3 de febrero de 2003. Yo en la Copa América 2004 hice cosas para ellos. Todo el material que sobraba se usaba en Fútbol para todos y a Germán y a Fernando les gustaba. En la prehistoria del programa ellos tenían un Mono. Fox Sports era el canal que veían todos los jugadores y quería venir”, recordó Walter Queijeiro.

También, contó cómo se dio su ingreso fijo: “En 2005, Fox compró los derechos del Mundial Sub 20, Argentina tenía un equipazo y los adquiere solo para Argentina. Ponen de relator al Pollo y a comentar a Paoloski. Entro porque durante un mes hicimos con Fernando Carlos Fútbol para todos en todo Sudamérica, pero no en Argentina. Yo me tomaba algunas licencias, no tenía tanto miedo al posible ridículo. Empecé a ser un poco más divertido y eso gustó en Fox. Con Fernando teníamos buena onda desde antes. Cuando vuelven el Pollo y Germán, hicimos un 2 vs. 2. Había dos de un lado de la barra y dos del otro y así surgió el fútbol tenis en la barra”.

En la previa del ingreso de Queijeiro estuvo Sebastián Vignolo y Walter así lo contó: “El éxito se dio pese a no ser programado, se fue dando en base a una serie de circunstancias. El programa era de dos, con Fernando y Germán, pero el Pollo tenía un programa que era la previa y al “no saber qué hacer con el Pollo”, lo metieron a Fútbol para todos. El programa era Germán y Fernando y del otro lado de la barra estaba el Pollo. Era como un 2 vs. 1”.

La barra en medio del estudio.

El crecimiento del programa

Germán relató cómo vivió el crecimiento del programa: “De a poco el programa fue creciendo, pero en un momento nos pusieron una barra en el medio que no tenía ningún sentido. Nos hicieron una escenografía sin consultarnos y esa barra que pusieron empezó a ser una suerte de red en la que Fernando y yo nos pasábamos la pelota y ahí empezó lo del fútbol tenis. Funcionó también que al año siguiente nos construyeron la canchita. Después se sumó Walter, más tarde Emi Pinsón, también había estado el Pollo Vignolo y el programa se fue gestando, se fue haciendo a medida que pasaban los años”.

Queijeiro también se refirió al tema: “El programa creció con la carrera de varios futbolistas, por ejemplo, Tévez, Falcao, Forlán y les hacíamos notas cuando eran alcanzapelotas. Entonces era más accesible que charlen con nosotros. Maxi López anunció su relación Wanda en Fútbol para todos. Se daban cosas que en ese momento pasaban. Un día Forlán vino con Zaira y nosotros no lo contamos porque ellos no habían bardeado. Nosotros seguíamos sus códigos, eso fue fundamental para la evolución. El Pipita Higuaín vino cuando era la figura del Madrid. Esa conexión con los futbolistas”.

Además, dijo: “Hoy sería imposible llevar a jugar jugadores, pero los tipos nos pedían venir al programa. Eso no me pasó en ningún otro programa. La desprolijidad del armado del programa fuera el éxito. Le quedaba bien al programa eso de desorganizado, era un programa de Fox con un tinte amateur”.

Queijeiro, Paoloski y Fernando Carlos.

La visita de Henry

En 2008, Thierry Henry visitó Fútbol para Todos y dejó una huella imborrable, a tal punto que pasaron 16 años y la gente lo sigue recordando. Fernando Carlos contó cómo consiguieron la entrevista: “El programa con Henry fue tremendo. La llegada se dio por la propuesta de una marca y de inmediato dijimos que sí. Teníamos el miedo que se levante y se vaya porque nosotros teníamos muchas jodas internas, muchas jodas argentinas o latinas y pensábamos que capaz se podía ir. Nos sorprendió porque, todo lo contrario, parecía más argentino que nosotros”.

En la previa al partido de fútbol tenis, Fernando se disfrazó de Ronaldinho y así lo recordó: “Lo de la peluca de Ronaldinho salió yo tenía unos dientes de mentira de mis hijos, y como él jugó en el Barcelona también dijimos de conseguir una peluca y cuando él lo vio le gustó y se rio. Para mí fue un sueño, yo había comentado toda la campaña del Arsenal por Fox y hasta me había comprado la camiseta bordó y me la firmó ahí, fue una locura”.

Pinsón, agregó: “Henry vino en 2008 y todo el mundo se acuerda. Además, nos damos noción con el tiempo. Henry fue ahí siendo figura importante, no es que vino olvidado. Entonces si hoy se acuerda de ese día, debe haber sido espectacular. Lo trajeron al programa y fue increíble, el canal se revolucionó, la gente iba a verlo. Lo que vieron fue lo que se notó, él se prestó y se cagó de risa, fue súper simpático”.

Su mejor anécdota en Fútbol para Todos

Emiliano Pinsón contó uno de los momentos más divertidos en Fútbol para Todos: “Me acuerdo una anécdota que es muy divertida es cuando vinieron al piso tres jugadores de Racing, Ávalos, Cáceres e Hilario Navarro, que era misionero y tenía mucha tonada. No hablaron nada, les preguntábamos y nos respondían en monosílabos. Entonces Germán terminó la nota de golpe diciendo que estaban hablando mucho. Eran muy tímidos y estaban muy cohibidos. Entonces nos fuimos a jugar al fútbol tenis”.

Germán eligió el suyo: “Me acuerdo cuando en los comienzos del programa vino Sandro Guzmán, el ex arquero de Vélez y Boca. Se había convertido en DJ y no lo sabíamos, entonces de la nada le empezamos a pedir que ponga temas y eso me queda como una de las lindas anécdotas del programa. Cada vez que nos vemos con Fernando, recordamos ese momento y nos reímos”.

“Me acuerdo cuando vino Maradona al piso, teníamos como horario para terminar el programa a las tres de la tarde, pero se extendió hasta las cinco, nos quedamos jugando al fútbol tenis, vino Lerner también. Pasaron grandes figuras por el programa, muchos se acuerdan de Henry, pero también estuvo Cantona, Palermo, el Kun Agüero, Higuaín. Me acuerdo una vez que vino un grupo tributo a los Guns y yo terminé con una pollera escocesa. Hicimos algo parecido con un tributo a Queen”, relató Fernando Carlos.

Fernando también recordó algunos momentos emotivos vinculados al programa: “También te puedo contar de situaciones muy fuertes, personas que nos cuenten que ayudábamos a hacer reír a familiares que estaban pasándola mal de salud o cosas por el estilo. La buena onda de la gente para con nosotros es impresionante”.

Walter se quedó con las visitas de Diego: “Tenemos dos hitos con Maradona. Diego viene en el 2005, estaba el Pollo Vignolo -que se va porque él quería ser el relator número 1 del país y Fútbol para Todos era muy informal- la primera vez que viene Maradona estaba el Pollo y estuvo el día que venía Alejandro Lerner y ellos juegan juntos. El productor del programa estuvo buscando el piano para Lerner, estaban preocupados por eso. Lerner viene antes a buscar el teclado, se sentó a tocar, pero estaba más preocupado por el fútbol tenía que por tocar”.

Adempas, agregó: “Metimos dos invitados increíbles. Cayó Diego y el programa se estiró como una hora más porque Diego se quería quedar a jugar. Tengo las camisetas firmadas de ese día, se quedó hablando un rato más con nosotros. Después de esa charla, nos invitó al cumpleaños 45. Ese día habrá firmado varias camisetas. Ese día nos sacó una foto a nosotros. Hubo un segundo partido con Maradona que fue en Sheraton de Pilar, jugamos con Fernando Carlos y él jugó con Goyco. Ahí tiré todo, descendente”.

El fútbol tenis

“El fútbol tenis tuvo mucho que ver con la diversión, la patada descendente, los personajes, las imitaciones de Fernando. Lo que más me queda en la retina es hacer notas muy buenas con Maradona, Cantona, Henry y hacerlos jugar al fútbol tenis. El día que Fernando hizo de Ronaldinho queda para siempre en mi retina”, dijo Germán.

Walter, creador de la mítica patada descendente, dijo respecto al fútbol tenis: “Hay dos movimientos que surgieron del fútbol tenis, uno es la patada descendente, me surgió y le pegué. Era punto seguro, eso surge por las artes marciales. Por eso Maradona dijo que hice la de Acero Cali porque lo sorprendí. A mí muchos me dicen Sapito y es porque el cabezazo tenía que ser despacito. Rompimos plasmas, había que armar y desarmar la cancha, siempre nos hacían la vida imposible. Yo hacía un movimiento cortito y Paoloski con su relato, y él me puso el apodo Sapito”.

El vínculo entre los cuatro, la clave del éxito

“El vínculo con los chicos es de amistad. Cada vez que nos vemos, capaz pasaron meses sin hablarnos, pero cuando nos juntamos es como si el tiempo no hubiese pasado. Con Fernando tengo más relación por una cuestión laboral. Siempre que empecé un proyecto lo convoqué a él, a veces si dio y otras no. Con Walter y Emiliano también siempre la mejor y cuando se presenta algo para que volvamos a trabajar juntos, yo estoy encantado y más si es Fútbol para Todos”, dijo Germán.

Por su parte, Walter también se refirió a la relación que lo une con sus tres compañeros de Fútbol para todos: “Es un vínculo que va a quedar por siempre, más allá que no nos hayamos visto muy seguido. El otro día nos encontramos los cuatro y parecía que no nos dejamos de ver nunca. Estamos automatizados a seguirnos unos a otros. Nos entendemos, eso no se da con cualquier otro colega”.

Walter, Emiliano, Germán y Fernando.

Fernando Carlos, dijo al respecto: “El vínculo entre nosotros es todo. Después se sumaron Walter y Emiliano, la buena onda siempre estuvo, hasta los días de hoy. Nos bancamos siempre los chistes, las cargadas y nunca nos calentamos. El vínculo entre nosotros es algo que se mantiene y es una de las causas por las que vamos a volver”.

Un programa de culto

“Hace mucho tiempo que dejamos de estar al aire y todos siempre nos recuerdan el programa. Básicamente se da por la misma causa que se dio en su momento: la buena onda entre los cuatro. La clave es la muy buena onda que tenemos, el otro día nos juntamos y empezamos a tirar chistes y nos matábamos de risa. La gente la pasaba bien, tuvimos el agregado del fútbol tenis, los jugadores que venían, el jugar el traje. Que se mantenga en el tiempo tiene que ver con la buena onda que teníamos”, dijo Fernando Carlos.

Walter Queijeiro reflexionó: “Fútbol para Todos tuvo varias formaciones, el éxito es que estuvo hecho por periodistas deportivos, eso es muy importante. Era como un recreo televisado de nuestra profesión. Tenía muy buen contenido y muy buenos invitados”.

No haberlo explotado, la clave para volver

“Todo tiene su etapa, la tele a veces te agobia. La tele necesita oxigenarse, si hubiésemos estado algunos años más, hubiésemos pasado al olvido. En ese momento, fue tan importante el programa que se convirtió en un programa de culto. Mucha gente está esperando nuestra vuelta. Hoy la gente nos quiere de vuelta porque nos faltó un tiempo más”, sentenció Emiliano Pinsón.

Resta saber hora, día y lugar, pero lo que es seguro es que toda una generación va a estar expectante del regreso de uno de los programas de televisión que dejó una huella imborrable. Deportes, fútbol tenis, buen humor y un grupo de cuatro amigos, esa pareciera ser la clave del éxito de Fútbol para Todos.