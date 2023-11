Enzo Fernández encendió las alarmas este lunes durante el Tottenham – Chelsea que se disputó por la fecha 11 de la Premier League. ¿El motivo? Una fuerte patada de su compañero de Selección Argentina, Cuti Romero, que le valió al central la expulsión directa.

Afortunadamente, el mediocampista surgido en River no sufrió una lesión de gravedad tras el planchazo de su compatriota y confirmó que está bien de salud a través de un posteo en sus redes sociales.

“Gracias a todos por sus mensajes. Estoy bien, trabajando en mi recuperación para llegar de la mejor manera el fin de semana”, escribió Enzo vía Instagram, ya con la cabeza puesta en el próximo partido de los Blues. ¿El rival a enfrentar? El Manchester City de Julián Álvarez.

La sanción que tendrá Cuti Romero en la Premier League

Cristian Romero vio la tarjeta roja contra Chelsea por una fuerte entrada contra Enzo Fernández y, al tratarse de una expulsión directa, el central se perderá más de un juego en la Premier League. En total serán tres partidos de suspensión, por lo que Cuti no dirá presente contra Wolves, Aston Villa ni Manchester City. Una baja durísima para Tottenham.

Se confirmó lo que tiene Enzo Fernández

Durante la mañana del martes, el periodista Gastón Edul llevo tranquilidad por el estado físico del mediocampista campeón del mundo revelando que Enzo solo padece una molestia menor en su tobillo. Es decir, se volverá a entrenar con normalidad durante los próximos días y Mauricio Pochettino lo tendrá dentro de su consideración para enfrentar a los Citizens este domingo.

En Londres no son los únicos aliviados por la salud de Enzo Fernández. La Selección Argentina está próxima a reanudar su camino en las Eliminatorias Sudamericanas y la doble jornada que se viene será una de las más pesadas de la clasificatoria mundialista: Uruguay (16/11) y Brasil (21/11).

El ex River estará dentro de los convocados por Lionel Scaloni para la fecha FIFA que se avecina, de eso no hay dudas. Fernández es, junto a Nico González, el único que pudo marcar y asistir en las Eliminatorias con la Albiceleste y es uno de los 11 jugadores que disputaron los cuatro encuentros con Argentina desde que comenzó la clasificatoria. De su presencia no hay incertidumbre.