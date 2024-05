La cuenta regresiva para el próximo partido de Boca está cada vez más cerca de llegar a su fin y Diego Martínez prepara a sus futbolistas para enfrentar a Sportivo Trinidense. El Xeneize debe ganar en Paraguay y esperar que Fortaleza pierda puntos en Potosí, si es que quiere seguir soñando con clasificar puntero.

El campo de juego del equipo paraguayo despertó preocupación en Brandsen 805, por una serie de recitales que podrían deteriorarlo. Por otra parte, el nombre de Ramón Sosa apareció en el radar, con unos primeros contactos con Talleres. A continuación, las novedades de este sábado 4 de mayo.

Ramón Sosa, en la órbita de Boca

Boca quiere a Ramón Sosa, de Talleres. (Foto: Getty Images)

Boca quiere reforzar su plantel y ya comenzaron las gestiones por distintos futbolistas. En las últimas horas, salió a la luz el interés del Xeneize por una de las grandes figuras que tiene el fútbol argentino: Ramón Sosa, el extremo izquierdo de Talleres de Córdoba.

El jugador paraguayo tiene contrato con la institución cordobesa hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que obliga al equipo de la Ribera a negociar. Teniendo en cuenta su edad (24), su presente y su proyección a futuro, probablemente necesitarán varios millones para contar con sus servicios.

El campo de juego de Trinidense preocupa a Boca

Boca debe ganarle a Sp. Trinidense por Copa Sudamericana (Foto: Getty Images).

Resulta que en el estadio General Pablo Rojas, el jueves 2 de mayo debía realizarse la única fecha de Karol G en suelo paraguayo. Pero un temporal lo impidió. Por eso mismo, se pospuso para el viernes 3 del mismo mes.

Teniendo en cuenta que hubo varias anegaciones producto de la cantidad de agua que cayó, además de que el escenario lleva un gran tiempo puesto dentro del césped, será difícil que esté al 100% para el miércoles 8, día en el que el Xeneize visitará a Sportivo Trinidense.

Battaglia habló de su salida de Boca

Battaglia y su salida de Boca. (Foto: IMAGO)

Sebastián Battaglia volvió a referirse a su polémica salida de Boca, consumada tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 a manos de Corinthians, y remarcó que no fue él quien tomó la decisión de irse, que todavía tenía fuerzas para continuar más allá del desgaste y que fue la dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza, quien entendió que era hora de poner final abrupto al ciclo.

“Me fui en el mejor momento grupal y futbolístico”, dijo en diálogo con ESPN F12 para hacer evidente su desacuerdo con esa decisión dirigencial. “Yo no me fui, me sacaron”, agregó. Sin embargo, mostró una clara intención de empezar a cerrar el tema, para lo que recurrió a una curiosa referencia.