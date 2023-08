¿Por qué la Selección Argentina no juega el Mundial de Básquet 2023 ni estará en París 2024?

El Mundial de Basquet 2023 está en disputa y se estará jugando en Filipinas, Japón e Indonesia entre el 25 y el 10 de septiembre. Sin embargo, la Selección Argentina no se encuentra participando.

El combinado nacional es uno de los equipos históricos en este torneo, ya que juega prácticamente todas las ediciones. Hasta el momento, se jugaron 19 torneos y Argentina jugó en 14 de ellos.

¿Por qué la Selección Argentina no juega el Mundial de Básquet 2023?

La Selección Argentina no disputa el Mundial de Básquet 2023 porque no clasificó tras su flojo rendimiento en las Eliminatorias de América tras quedar cuarta en su grupo. Es la primera vez en 9 ediciones que Argentina no clasifica.

¿Por qué la Selección Argentina tampoco jugará en los JJOO de París 2024?

Además de su insólita ausencia en el Mundial de Básquet 2023, el seleccionado nacional tampoco estará en los Juegos Olímpicos de París 2024, ya que también quedó eliminado del Torneo Preolímpico.