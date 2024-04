Rafael Nadal se bajó de Montecarlo y es duda para Roland Garros: "Simplemente mi cuerpo no me deja"

A falta de poco más de dos semanas para el inicio de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, el tenista más ganador de la historia del certamen, el español Rafael Nadal, encendió las alarmas con respecto a su participación, debido a que nuevamente sufrió una lesión.

Tras no participar en el Masters 1000 de Indian Wells, ya que no se sentía en óptimas condiciones físicas, el hoy ubicado en el puesto 649 del ranking ATP, publicó un comunicado en sus redes sociales, en el que confirmó que tampoco estará presente en Masters de Montecarlo, que inicia el domingo 7 de abril.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja”, comenzó Nadal en su cuenta de Twitter, junto a un video en el que se encuentra entrenando en su academia.

“Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, continuó explicando que la razón de su ausencia es por motivos físicos que lo tienen a maltraer.

Y cerró en su comunicado: “No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren. Un abrazo fuerte a todos y ¡gracias por el cariño y apoyo siempre!”

De esta manera, tras sufrir una lesión muscular en Brisbane el 5 de enero de este año, el tenista español no pudo regresar al circuito de la ATP, por lo que su presencia en el Roland Garros, que comienza el lunes 20 de mayo, es una incógnita debido a su estado físico.

El último partido de Rafael Nadal en 2024

Tras disputar el ATP 500 de Brisbane, el tenista español jugó un partido de exhibición junto a su compatriota, Carlos Alcaraz, el domingo 3 de marzo en Las Vegas. En aquella ocasión, Alcaraz se impuso por 3-6, 6-4 y 14-12 tras casi dos horas de juego.

Los números de Rafael Nadal en 2024

En la actual temporada, el español disputó tan solo 3 partidos a nivel oficial, con un saldo de dos victorias, ante Dominic Thiem (7-5 y 6-1) y contra Jason Kubler (6-1 y 6-2) y una derrota frente a Jordan Thompson (5-7, 7-6 y 6-3).