Alineaciones de Liverpool y Brighton para el duelo de la jornada 8 de la Premier League

Liverpool y Brighton se enfrentan este domingo 25 de octubre en el Estadio Anfield por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 11:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 2-1 a Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de ganarle 5-0 a Crystal Palace y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

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