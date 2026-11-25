Brujas recibe a Liverpool este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Brujas viene de ganarle 2-1 a PSV y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Liverpool viene de caer 2-3 ante Fenerbahce y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Brujas y Liverpool
Brujas (4-1-4-1): Yann Sommer, Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Carlos Forbs, Hugo Vetlesen, Freddie Potts, Hans Vanaken, Félix Lemaréchal, Nicolò Tresoldi. DT: Ivan Leko.
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Jeremie Frimpong, Jérémy Jacquet, Joe Gomez, Kostas Tsimikas, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Treymaurice Nyoni, Víctor Muñoz, Bradley Barcola, Rio Ngumoha. DT: Andoni Iraola.
Bajas y ausentes de Brujas y Liverpool
Brujas:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Liverpool:
- Ryan Gravenberch (lesión)
- Conor Bradley (lesión de rodilla)
- Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados)
- Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
La previa de Brujas y Liverpool: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 17:00 (hora de Argentina)
- Estadio: Jan Breydel Stadium
- Próximo partido de Brujas: vs. Napoli, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Liverpool: vs. Porto, miércoles 9 de diciembre