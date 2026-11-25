Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Liverpool este miércoles 25 de noviembre desde las 17:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. El Liverpool llega señalado tras pinchar en su última salida europea y no puede permitirse otro tropiezo si quiere meterse entre los mejores de la fase de liga. Enfrente va a tener a un Brujas que no pierde en la Champions desde hace tres fechas y que llega con el envión de un invicto que sorprende.

Ambos equipos llegan con nueve puntos en cuatro partidos, así que lo que se defina en el Jan Breydel puede ordenar bastante la pelea por los puestos de arriba en esta fase de liga.

La actualidad de ambos equipos

El Brujas viene de una racha que nadie esperaba: ganó sus últimos tres compromisos en la competición, incluido un partidazo por 4-3 de visitante ante el Inter y un 2-1 también afuera frente al PSV. Es un equipo que no se guarda nada y que, pese a estar 11° en la tabla general, llega mentalmente mucho mejor parado de lo que su posición sugiere.

El Liverpool, en cambio, llega golpeado después de caer 3-2 como visitante ante el Fenerbahce, un resultado que cortó una buena racha de goleadas: antes había ganado 4-3 de local ante el Villarreal y 6-3 afuera contra el LASK. El equipo inglés mete y recibe goles en todos sus partidos, algo que puede jugar a favor o en contra según cómo administre los nervios en Brujas.

Horario del partido

Argentina: 17:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por Fox Sports y Disney+ Premium .

y . Brujas suma 9 puntos tras vencer a PSV, Lens y Inter.

suma 9 puntos tras vencer a PSV, Lens y Inter. Liverpool suma 9 puntos en el torneo.