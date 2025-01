Bernardo Silva expuso la cruda realidad que vive el Manchester City: "No podemos mirar al Liverpool o al Arsenal"

Manchester City ganó dos partidos seguidos en la Premier League por primera vez desde inicios de septiembre, pero sigue lejos de la pelea por el título que hoy tiene a Liverpool como principal -y prácticamente único- candidato. En la previa del primer partido de este 2025 para los Citizens, una figura habló sobre el complicado presente del equipo.

Bernardo Silva se sentó con Sky Sports para dialogar sobre la realidad que atraviesa el Manchester City, y admitió que es un momento que no había vivido en toda su carrera, y eso incluye su paso por las inferiores del AS Monaco en Francia. El portugués fue bastante certero con sus palabras, y reflejó el presente del club.

El Manchester City está lejos de la punta de la Premier League. Getty

“Tenemos que aceptar la realidad. Ahora mismo no estoy mirando al Liverpool, estamos sextos, séptimos en la tabla, no podemos mirar al Liverpool o al Arsenal. Tenemos que mirar el siguiente partido, si estamos séptimos, subir al sexto, y luego al quinto, al cuarto, al tercero…”, explicó. Con ello dejó clara cuál es la cruda realidad que se vive por Etihad.

Bernardo Silva descartó al Manchester City de la pelea por la Premier League

“Recién cuando queden 10 partidos para terminar la temporada se puede hacer algún cálculo para ver hasta donde se puede llegar”, expresó Bernardo, pero rápidamente descartó cualquier tipo de posibilidad de pelear por ganar una quinta Premier League de forma consecutiva.

“Por como estamos, no diría imposible porque en el fútbol no hay imposibles, pero actualmente Manchester City está fuera de la pelea por el título. No hay forma, es muy tarde para nosotros“, declaró categóricamente. “Siempre se dice, no puedes ganar la liga sino hasta enero, pero sí puedes perderla y ésta temporada la realidad es que la hemos perdido.“

Tabla de posiciones de la Premier League

