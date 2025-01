Pep Guardiola explicó el motivo del mal momento que vive el Manchester City: "Nos estamos haciendo viejos"

El Manchester City cerró el 2024 con un necesario triunfo ante el Leicester City, con el que cortó una racha que lo había visto ganar sólo uno de los últimos catorce partidos que había disputado. Pep Guardiola y los suyos esperarán que sirva para que el 2025 de inicio con una nueva tónica.

Aún así, Pep volvió a referirse al complicado presente que atraviesa el club, el más duro desde que él se convirtió en entrenador del primer equipo nueve años atrás, y expresó su mirada al respecto. En medio de ello, detalló un aspecto que parece explicar ese presente.

“Tarde o temprano, el sol saldrá, cambiaremos la dinámica y estaremos de regreso. Eso va a pasar”, comenzó aclarando Guardiola. “No puedo decir cuándo, porque no hemos entrenado ni una vez en toda la temporada con todos los defensores disponibles. Ni un sólo día“, reveló.

Una renovación del plantel parece necesaria en Manchester City.

“Nos estamos haciendo viejos, no tenemos el ritmo que solíamos tener, hay jugadores importantes como Rodri y defensores centrales con lesiones de largo plazo… Todo eso lo hace mucho más difícil”, reconoció Pep en diálogo con Sky Sports.

Guardiola admitió que el club se ha equivocado en el mercado

Manchester City mantuvo gran parte del plantel de la última temporada, con una o dos incorporaciones únicamente realizadas para suplir la partida de otros futbolistas que se fueron en busca de más minutos. Y he allí donde Guardiola reconoció cierta culpabilidad, tanto por parte del cuerpo técnico como del club.

“Cuando ganamos los cuatro títulos, o el trébol la temporada pasada, teníamos todos los jugadores. Todo el plantel disponible. Teníamos o dos lesionados, pero ahora son muchos, y cuando vuelven tienen una o dos sesiones de entrenamiento y tienen que jugar, porque sus compañeros también se lesionaron”, reflexionó Guardiola.

Guardiola reconoció que el City no se ha renovado como debería.

“Hay que reconocer que nos hemos equivocado con los jugadores, como club. No nos hemos reforzado como debíamos”, admitió Pep. Ahora quedará ver qué movimientos realiza el Manchester City en el mercado de enero. Por lo pronto, en los primeros tres días, la única incorporación ha sido Echeverri, quien no estará disponible sino hasta mediados de febrero, una vez terminado el Sudamericano Sub 20, al que fue convocado con la Selección Argentina.

