Chelsea imitó las posturas de Boca y River con un jugador que no firmó contrato

En los últimos años en el fútbol argentino los equipos se convirtieron en rehenes de sus jugadores, ya que estos al no querer renovar su contrato, los obligaban a que los transfieran por un monto menor al que lo querían hacer. Por eso mismo, clubes como River y Boca, comenzaron a separar del plantel a los futbolistas al ver que la postura para extender el vínculo era negativa.

Esta misma decisión que tomaron los equipos más importantes de Argentina, fue la que adoptó un gigante de la Premier League, como lo es el Chelsea, con Josh Acheampong, un lateral derecho de 18 años que es considerado como una de las grandes promesas a futuro que tiene la institución.

Los Blues, decidieron separar a este futbolista del plantel profesional, debido a que si bien Acheampong tiene contrato vigente hasta mediados del 2026, la dirigencia ya se puso en contacto para extender la duración del mismo, pero aún no cerraron el acuerdo, según lo informado por The Athletic.

Uno de los principales motivos por los que Acheampong no renovó aún su vínculo con el Chelsea, es porque estaría en contactos con el Real Madrid, que busca ficharlo en los próximos mercados de pases, ya que lo ven como como una opción a corto plazo por la lesión de Dani Carvajal, y como el futuro de su zaga central.

Josh Acheampong fue separado del plantel del Chelsea.

“La postura del Chelsea es que se trata de un jugador crucial para su propio futuro, pero el Real Madrid está sopesando si ponerlo a prueba en enero”, informó The Athletic. Además de este interés por parte del Merengue, Liverpool, Newcastle, Tottenham, Paris SaintGermain y el Borussia Dortmund también siguen de cerca su situación.

De esta manera, teniendo en cuenta el contexto y el trasfondo de la situación, Chelsea le informó al futbolista que no solo no será tenido en cuenta para jugar en el equipo comandado por Enzo Maresca, sino que tampoco jugará en el Sub 21, en donde habitualmente es titular.

A lo largo de esta temporada, Acheampong tan solo disputó cuatro partidos. Uno de ellos fue con el primer equipo, cuando ingresó 27 minutos en la goleada ante Barrow por la Carabao Cup, mientras que los otros tres fueron por la Premier League 2, el torneo Sub 21. Además, disputó tres encuentros con la Selección de Inglaterra Sub 20.

Maresca habló sobre la situación de Acheampong

Previo a este conflicto, el defensor de 18 años iba a ser una variante para el partido contra el Panathinaikos, por la tercera fecha de la UEFA Conference League, pero al ser separado del plantel, Maresca no podrá contar con él. En conferencia de prensa, el entrenador habló sobre esta situación.

“Para ser sincero, siento un poco de pena por Josh, porque creo que este tipo de partidos pueden ser una oportunidad para él. Tuve una charla con él, personalmente, hace unas tres semanas, sobre su situación. La charla que tuvimos fue muy buena, una charla positiva, pero desde ese momento no he vuelto a hablar con él. Como he dicho, es una pena. Creo que Josh puede llegar a ser un gran jugador. Todavía tiene 18 años, es muy joven, así que muchas cosas pueden cambiar para él, pero potencialmente puede ser algo muy importante para el Chelsea”, comentó.

Los jugadores que separaron River y Boca por situaciones similares

A inicios del 2022, el Millonario sorprendió al notificar que Fabricio Angileri y Benjamín Rollheiser, dos piezas claves en la obtención de la Liga Profesional 2021, no iban a formar parte de la pretemporada e iban a ser separados del plantel, ya que habían rechazado las ofertas para renovar sus respectivos contratos.

Esto mismo también lo hizo el Xeneize en varias oportunidades. Actualmente, Nicolás Valentini se encuentra separado del plantel desde abril de este año, debido a que comunicó que se irá en libertad de acción, y ya tiene firmado un precontrato con Fiorentina para ser nuevo refuerzo a partir de enero del 2025.

Otro caso similar que ocurrió en Boca, fue con Pol Fernández en octubre del 2020, ya que tampoco quiso renovar su vínculo que terminaba el 31 de diciembre de ese año. En aquella oportunidad, el elenco de la Ribera le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo.