Leeds vs. Manchester United en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 7 de la Premier League

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la jornada 7 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Manchester United este domingo 18 de octubre desde las 10:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 7 de la Premier League. Leeds llega golpeado tras caer en Londres y necesita reaccionar rápido antes de que la tabla se le complique. Del otro lado, el United sigue sin encontrar una victoria que lo saque del promedio y esta visita a Elland Road puede ser la oportunidad.

Ninguno de los dos atraviesa un gran momento y los puntos empiezan a pesar en la tabla de la Premier League. Para el United en particular, cortar la racha de empates se volvió una urgencia.

La actualidad de ambos equipos

El Leeds se ubica octavo con 9 unidades, un andar irregular que resume bien su presente: venía de golear 4-1 al Newcastle, después empató sin goles ante Crystal Palace y el fin de semana pasado cayó 2-1 como visitante frente al Arsenal. El equipo tiene argumentos para pelear arriba, pero necesita sostener el nivel de local para no perder terreno.

El Manchester United, en cambio, no logra despegar: marcha 14° con apenas 6 puntos en seis fechas. Viene de igualar 1-1 con el Tottenham, antes había empatado también ante el Fulham y previo a esa racha había perdido 1-0 contra el City. Tres partidos sin ganar que empiezan a generar ruido y que el equipo buscará cortar justamente en esta visita.

El historial entre Leeds y Manchester United

El historial entre ambos tiene una amplia diferencia a favor del Manchester United, que ganó 42 de los 100 enfrentamientos, contra 24 triunfos del Leeds y 35 empates. En materia de goles la distancia también es clara, 148 contra 103 a favor de los de Manchester.

Sin embargo, los cruces más recientes muestran mucha más paridad: de los últimos cinco duelos hubo tres empates y dos victorias repartidas, con un 1-2 para el Leeds incluido en abril. El equipo de Manchester no logra sacarle ventaja desde hace tiempo.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/08/2026 Manchester United vs. Leeds 1-1 Club Friendlies 13/04/2026 Manchester United vs. Leeds 1-2 Premier League 04/01/2026 Leeds vs. Manchester United 1-1 Premier League 19/07/2025 Manchester United vs. Leeds 0-0 Club Friendlies 12/07/2023 Manchester United vs. Leeds 2-0 Club Friendlies 12/02/2023 Leeds vs. Manchester United 0-2 Premier League 08/02/2023 Manchester United vs. Leeds 2-2 Premier League 20/02/2022 Leeds vs. Manchester United 2-4 Premier League 14/08/2021 Manchester United vs. Leeds 5-1 Premier League 25/04/2021 Leeds vs. Manchester United 0-0 Premier League

Horario del partido

Argentina: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

Argentina: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Brighton vs. Crystal Palace — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Bournemouth vs. Sunderland — domingo 18 de octubre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Arsenal — domingo 18 de octubre, 12:30 hs

Tottenham vs. Coventry — lunes 19 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Leeds y Manchester United se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 18 de octubre por la jornada 7 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Leeds suma 9 puntos en el torneo.

suma 9 puntos en el torneo. Manchester United suma 6 puntos en el torneo.