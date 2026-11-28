Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre en el Estadio Old Trafford por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. Manchester United viene de caer 0-4 ante Liverpool y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Brentford viene de ganarle 4-0 a Everton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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