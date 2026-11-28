Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Manchester United viene de perder 0-4 como visitante ante Liverpool. El equipo ocupa el puesto 19 con 8 puntos. Antes empató 4-4 como local ante Aston Villa.
Brentford ganó 4-0 como local ante Everton en la fecha anterior. Brentford está 6° en la tabla con 17 puntos. Antes perdió 0-2 como visitante ante Brighton.
El historial entre Manchester United y Brentford
Manchester United y Brentford se enfrentaron 17 veces en los últimos años: 9 triunfos de Manchester United, 5 de Brentford y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/04/2026
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|27/09/2025
|Brentford vs. Manchester United
|3-1
|Premier League
|04/05/2025
|Brentford vs. Manchester United
|4-3
|Premier League
|19/10/2024
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|30/03/2024
|Brentford vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|07/10/2023
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|05/04/2023
|Manchester United vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|13/08/2022
|Brentford vs. Manchester United
|4-0
|Premier League
|02/05/2022
|Manchester United vs. Brentford
|3-0
|Premier League
|19/01/2022
|Brentford vs. Manchester United
|1-3
|Premier League
Horario del partido
- Argentina: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
- Panamá: FOX Panama
- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Coventry — sábado 28 de noviembre, 12:00 hs
- Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 14:30 hs
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 11:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 13:30 hs
En síntesis
- Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Manchester United suma 8 puntos en el torneo.
- Brentford suma 17 puntos en el torneo.